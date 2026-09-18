España: De La Fuente anuncia la lista de la Liga de Naciones en Ceuta tras crisis migratoria

ARCHIVO - El técnico de España Luis de la Fuente llega al estadio previo al partido contra Francia en las semifinales del Mundial, el martes 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

En su primer anuncio de convocatoria desde que España conquistó el Mundial , De la Fuente dio a conocer la lista en un video en el que aparece en Ceuta acompañado por residentes del enclave español. A finales de julio, más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos, y más de 100 murieron en medio del caos. La mayoría regresó rápidamente, pero unos pocos miles permanecen en la ciudad, que tiene poco más de 80.000 habitantes.

De la Fuente no mencionó directamente el cruce fronterizo ni su impacto, pero afirmó que "esto es Ceuta, esto es España”.

Sus palabras reflejaron el aumento del sentimiento en España de que Ceuta —un territorio que, hasta el cruce masivo, para la mayoría de los españoles de la península pasaba inadvertido— necesita apoyo.

España inicia la Liga de Naciones contra Inglaterra en el estadio de Wembley el 26 de septiembre, cuando sus jugadores lucirán por primera vez dos estrellas en la camiseta tras conquistar un segundo título mundial.

Después de visitar Londres, España recibirá a Croacia el 29 de septiembre y a la República Checa el 3 de octubre, antes de visitar a Croacia el 6 de octubre.

Josep Martínez, arquero del Inter de Milán, reemplazará a Joan García, del Barcelona, quien está de baja por una molestia leve en la rodilla. El defensor del Real Madrid Dean Huijsen entra por Marcos Llorente, quien se retiró del fútbol internacional. Fermín López sustituyó al también mediocampista del Barcelona Gavi, mientras que el delantero del Espanyol Roberto Fernández recibió su primera convocatoria, en lugar de Borja Iglesias.

Ceuta es uno de los dos territorios españoles en la costa norteafricana, junto con Melilla. Ceuta está en posesión española desde 1580. Cristianos y musulmanes, residentes españoles y marroquíes y trabajadores transfronterizos conviven allí con relativa armonía detrás de una valla fronteriza que muchos migrantes de toda África intentan cruzar o rodear a nado en busca de una vida mejor en Europa.

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Lista:

Arqueros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter de Milán)

Defensas: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham).

Volantes: Rodri Hernández (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atletico Madrid).

Delanteros: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).

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FUENTE: AP