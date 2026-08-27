Escándalo en Corea del Sur por casos de desaparecidos agrava la desconfianza pública en la policía

Policías examinan una plantación donde se encontró el cuerpo de Jang Mi-ran, una mujer reportada como desaparecida, en la isla de Jeju, Corea del Sur, el lunes 24 de agosto de 2026. (Park Ji-ho/Yonhap vía AP) AP

Esas dos personas desaparecidas —y otras dos— fueron halladas muertas en Jeju, la isla turística más popular de Corea del Sur, en los últimos días, lo que desató un frenesí mediático. El escándalo también se produce mientras el país se prepara para reestructurar su sistema judicial que dará a la policía mayor autoridad, ya que los fiscales serán despojados de sus facultades de investigación.

En respuesta a la preocupación pública, el presidente Lee Jae Myung instruyó a su primer ministro en una reunión del gabinete el martes para que explore maneras de reformar a la policía.

En un caso, el oficial —a quien solo se ha identificado por su apellido, Bu— cerró el caso de una mujer de 37 años que desapareció hace más de tres meses sin confirmar que estuviera a salvo. Presuntamente, Bu mintió al novio de la mujer, diciéndole en ese momento que había logrado comunicarse con ella por teléfono, pero que ella pidió que no se revelara su paradero.

El cuerpo de la mujer, Jang Mi-ran, fue encontrado en una plantación de palmeras en Jeju el lunes.

Tras enterarse de la falsificación de Bu, la familia de la mujer publicó a principios de este mes sus fotos en internet y pidió información sobre su paradero, lo que impulsó una amplia cobertura mediática del caso.

La policía indicó que el agente también cerró el mes pasado otra denuncia por desaparición relacionada con un hombre de 60 años con una declaración falsa similar. El cuerpo del hombre fue hallado el sábado, también en Jeju.

La policía arrestó a Bu el lunes y anunció que estaba investigando las 298 denuncias de personas desaparecidas tramitadas por él desde el año pasado, y que intenta comprender por qué Bu gestionó falsamente los dos casos.

“Lamentamos profundamente haber causado preocupación al público por la gestión de los casos de personas desaparecidas en Jeju. Examinaremos nuestro sistema en su conjunto y haremos mejoras institucionales para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir”, manifestó el comisionado interino de la Agencia Nacional de Policía, Yoo Jae-seong, ante una reunión de un comité parlamentario el lunes.

Señaló que el reciente fiasco fue provocado por una combinación de un problema individual y un fallo sistémico. Bajo un sistema ahora suspendido, se permitía que los agentes cerraran por su cuenta las denuncias de personas desaparecidas sin informar a sus superiores.

El ministro del Interior y Seguridad, Yun Hojung, y el jefe de policía de Jeju, Ko Pyeong-ki, también se disculpó por separado.

A principios de este año, la policía enfrentó duras críticas por el brutal asesinato de una estudiante de secundaria, después de que el padre del sospechoso —que es policía— y otros agentes fueron acusados de destruir pruebas para ayudarlo a evitar un cargo de que también pretendía violarla y, con ello, eludir una condena más grave.

“La ansiedad pública ha crecido a medida que han surgido fallas en el sistema policial, mientras la confianza en la policía se ha desplomado”, escribió el diario de gran circulación JoongAng Ilbo en un editorial el martes. “La gente tiene derecho a preguntarse a dónde puede acudir cuando ni siquiera denunciar una desaparición garantiza una investigación”.

Preocupa la imagen de la isla turística de Jeju

La policía encontró otros dos cuerpos en la isla, uno el domingo y el otro el lunes. Ambos habían sido reportados como desaparecidos a la policía, aunque Bu no estuvo involucrado en sus denuncias por desaparición, según medios surcoreanos.

Las muertes amenazan con dañar la imagen de Jeju, uno de los destinos turísticos más queridos por los surcoreanos. Ubicada frente a la costa sur de la península coreana, la isla es apodada el “Hawaii de Corea” por sus pintorescos paisajes volcánicos.

Las redes sociales en Corea del Sur se han llenado de mensajes que avivan temores sobre la seguridad en Jeju; algunos difunden rumores infundados y se burlan de la isla. Funcionarios de Jeju dijeron que no ha habido cambios significativos en el número de turistas que visitan la isla.

El gobernador de Jeju, Wi Seong-gon, anunció el jueves medidas para hacer la isla más segura. Entre ellas figuran elaborar un manual integrado de respuesta, instalar más cámaras de seguridad y reforzar las patrullas conjuntas de la policía y voluntarios civiles.

“Concentraremos todos nuestros esfuerzos en proteger la vida cotidiana de los residentes y visitantes de Jeju y en mantener la confianza pública en Jeju como un destino seguro”, declaró Wi en una conferencia de prensa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP