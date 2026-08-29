¿Era Dolly Parton feminista? Ella no lo diría, pero sus fans lo vieron en su vida y sus letras

Sunny Holiday posa para una foto cerca de un mural de Dolly Parton, el 25 de agosto de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

La querida superestrella del country, que murió esta semana a los 80 años, nunca se identificó con la etiqueta de feminista. De hecho, la rechazaba cuando se lo preguntaban, del mismo modo que evitaba con cuidado las etiquetas políticas.

Pero una etiqueta es solo eso —una etiqueta—, y además era una novedad cuando Parton construía su revolucionaria carrera en la música. Para sus legiones de admiradores, resultaban más reveladoras sus decisiones vitales, logros, alianzas sociales y, especialmente, sus letras: palabras que dejaban claro lo ferozmente independiente que era en realidad la mujer bajo la peluca y la pedrería brillante, y en qué creía.

En resumen, Parton quizá no afirmaba ser feminista, pero sus seguidoras feministas la reclamaban como tal —con orgullo y cariño—.

Admiradoras como Lynn Melnick, quien, al escribir un libro sobre cómo las canciones de Parton impactaron en su propia vida y su recuperación del trauma, se encontró buscando sin descanso momentos en los que la cantante pudiera haberse autodenominado feminista.

“Ella no nos dijo que era feminista”, afirma Melnick, autora de “I’ve Had to Think Up a Way to Survive: On Trauma, Persistence, and Dolly Parton”. “Nos lo mostró a través de sus acciones y sus palabras y en sus canciones. Y creo que por eso la gente la quiso tanto”.

Basta escuchar los gritos de alegría —de mujeres— en el Newport Folk Festival en 2019. Una Parton pícara, que por entonces rondaba los 70, provocó vítores de júbilo cuando entonó la famosa frase de “Just Because I’m a Woman”: “Mis errores no son peores que los tuyos, solo porque soy una mujer”.

Parton acababa de explicarle al público que la canción trataba sobre el doble rasero, una referencia a una conversación sincera que había mantenido con su esposo poco después de casarse, cuando él le preguntó si había estado con otros hombres.

“Cuando ustedes, chicos, se casan quieren que seamos tan puras como la nieve... ¡bueno, a veces no lo somos!”, le dijo a la multitud. “Esto es para ustedes, chicas, y sus chicos tendrán que aceptarlo, ¿vale?”

Esos comentarios eran típicos de Parton: dejar las cosas claras sin enojar a nadie. Al fin y al cabo, lo suyo era conectar con la gente.

“Una cosa de Dolly es que, sin importar en qué lado del espectro político estés, crees que ella está contigo”, señaló Melnick. “Todo el mundo la reclama. Y entonces, como feminista, yo siempre pensé: bueno, obviamente es feminista, y cuanto más leía sobre ella y escribía sobre ella, era sencillamente innegable —primero que nada por cómo vivió su vida completamente bajo sus propios términos”.

Y esos términos incluían darle la vuelta al guion, apuntó la crítica musical Caryn Rose.

“Sabía que era rubia y bonita, y que eso siempre iba a jugar en su contra”, explió. “Así que descubrió cómo hacer que jugara a su favor. ¡No hay nada más feminista que eso!”.

Se ganó la admiración de un ícono del feminismo

O, si prefiere, que lo diga quizás el ícono más visible del movimiento feminista: la propia Steinem.

“Quienes no han escuchado a Dolly Parton o al feminismo quizá se sorprendan al saber que van de la mano”, escribió Steinem en esa revista en 1987. “Ha utilizado su perspicacia empresarial para llevar consigo a otras mujeres y a personas desfavorecidas. Y su estilo extravagante ha convertido todos los símbolos que devalúan a la mujere en herramientas para sus propios fines”.

“Si el feminismo significa que cada una de nosotras encuentre su poder único y ayude a otras mujeres a hacer lo mismo, Dolly Parton sin duda ha hecho ambas cosas”, agregó.

Para Evelyn McDonnell, el aspecto de Parton —sus pestañas, su melena voluminosa y sus curvas— funcionaba como una capa invisible que la ayudaba a expresar libremente posturas progresistas.

“Tomó la cosificación de ser una estrella del pop y la abrazó”, comentó McDonnell, editora de la antología musical “Women Who Rock” y profesora en Loyola Marymount University. “Era como su capa mágica: podía estar diciendo cosas feministas y haciendo cosas feministas y modelando una vida y una voz que eran sinceras, progresistas, políticas. Pero veías el envoltorio y pensabas: ‘Ah, bueno’. Eso lo hacía inofensivo”.

Las prioridades de Parton, apuntó McDonnell, quedaron claras en canciones como “9 to 5”, de la película en la que actuó junto a Lily Tomlin y Jane Fonda. “Trata totalmente sobre feminismo, ¿no? De las mujeres en el ámbito laboral, del empoderamiento económico, de plantarle cara al supervisor hombre, de unir las voces de las mujeres”.

Abordó la igualdad salarial, la justicia reproductiva, el embarazo adolescente y más

La igualdad salarial era solo uno de los temas clave de las mujeres sobre los que escribió Parton. También, según Melnick, abordó la justicia reproductiva, el embarazo adolescente, el doble criterio en torno al sexo y “todos estos temas tan feministas... ella simplemente hacía el trabajo en silencio, en sus canciones”.

Una de esas canciones fue “The Bargain Store”, de 1975. “Puede que tenga justo lo que estás buscando, si no te importa el hecho de que toda la mercancía sea usada”, escribió Parton. “Pero con un pequeño arreglo, podría quedar como nueva”.

Las emisoras country, contó Parton después, rechazaron la canción porque interpretaron que trataba sobre prostitución, cuando en realidad iba sobre sanar después de una relación. Melnick también ve un mensaje “valiente” sobre cómo una mujer tiene valor incluso sin un hombre.

Luego estaba “Down from Dover”, sobre una madre adolescente soltera. “Escribí eso en una época en la que la gente no hablaba de madres solteras”, le dijo Parton a Vulture en 2023. “No ponían eso en la radio”.

Algunos vieron en ella un ejemplo temprano del feminismo de la 3ra ola

Melnick plantea que Parton, muy adelantada a su tiempo, ejemplificó el llamado feminismo de la tercera ola, que cobró fuerza en los años 90 centrándose en las elecciones individuales. Un feminismo en el que se podían usar tacones altos, llevar peinados voluminosos y pedrería brillante, por ejemplo, por elección personal.

Y así fue exactamente como Parton definió su apariencia en una entrevista en 1977 con Barbara Walters: “Sin duda, es una elección”.

Parton contó después que la gente le había advertido que no hablara con Walters, que la destrozaría. Pero una Parton de 31 años, con una confianza serena y una sonrisa generosa, salió mucho mejor parada que su interlocutora.

Walters le preguntó si se consideraba “un chiste”. Le preguntó si era fiel a su esposo y por qué estaba siquiera casada, si viajaba constantemente. Incluso le preguntó si sus famosos pechos eran reales —echándole la culpa de esa cuestión asistente.

Además, le pidió que se pusiera de pie y mostrara su cuerpo.

Parton lo hizo, educadamente. Pero fue tan dura como sus famosas uñas cuando explicó por qué se sentía cómoda con las bromas, y por qué ella también participaba en ellas. Su autoanálisis evocó las palabras de Steinem, quien ha dicho que el feminismo “se basa fundamentalmente en el respeto por una misma y el respeto por los demás”.

“Sé exactamente lo que estoy haciendo y puedo cambiarlo en cualquier momento”, le dijo Parton a Walters. “Hago más bromas sobre mí misma que cualquiera (...) estoy segura de mí misma como persona y estoy segura de mi talento. Estoy muy satisfecha. Así que puedo darme el lujo de juguetear con el maquillaje y la ropa y esas cosas porque estoy segura de mí misma”.

Como podrían preguntarse algunos de sus seguidores, ¿hay algo más feminista que eso?

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP