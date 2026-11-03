Equipos de la Liga de Campeones rinden homenaje a De Miguel tras su muerte

Compartir en:









Una pantalla muestra un retrato del difunto jugador del Tenerife, Jesús De Miguel, antes de un partido de fútbol de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich en Madrid, España, el martes 3 de noviembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

Los tres equipos españoles que fueron anfitriones de partidos —Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal— optaron por no poner el himno habitual de la Liga de Campeones antes del saque inicial en honor a De Miguel, de 30 años, quien sufrió un paro cardíaco después de recibir un golpe en el pecho por parte del portero del FC Andorra, Jesús Owono, en un partido de segunda división el lunes.

En esos estadios y en otros de Europa, como en Old Trafford, donde el Manchester United jugaba contra la Roma, se guardó un minuto de silencio en memoria de De Miguel, mientras una imagen del delantero se mostraba en las pantallas gigantes dentro de los recintos.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y el mediocampista Mikel Merino —ambos españoles— abrieron sus conferencias de prensa en la víspera del partido del miércoles contra el Slavia Praga con un homenaje a De Miguel.

___

FUENTE: AP