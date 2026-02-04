americateve

Equipos de emergencias evacúan pacientes y combaten incendio en hospital en Pensilvania

DICKSON CITY, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Los equipos de emergencias combatían un incendio y evacuaron a los pacientes de un hospital en Pensilvania el miércoles por la noche mientras el fuego envolvía parte de las instalaciones, según las autoridades.

La policía estatal, la agencia de manejo de emergencias y el departamento de salud estaban ayudando a evacuar a los enfermos y a garantizar la seguridad en el Hospital Lehigh Valley, en Dickson City, explicó el gobernador del estado, Josh Shapiro, en un mensaje en la plataforma social X.

“Gracias a cada uno de los socorristas que corren hacia el peligro para ayudar a sus compañeros de Pensilvania", afirmó. "Lori y yo estamos rezando por el personal, los pacientes, sus familias y toda la comunidad esta noche”.

En videos y fotos publicados en internet se podían ver llamas saliendo de la parte superior de lo que parece ser el Instituto Ortopédico del hospital.

El hospital no respondió a un correo electrónico y una llamada telefónica de The Associated Press solicitando comentarios.

La causa del incendio no estaba clara por el momento.

Dickson City está a unos 10 kilómetros (seis millas) al norte de Scranton.

El diputado federal por Pensilvania, Rob Bresnahan Jr., dijo en X que estaba siguiendo de cerca la situación y que sus “pensamientos están con los pacientes, el personal, los socorristas y las familias afectadas por el incendio”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

