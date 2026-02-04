Equipos de emergencias evacúan pacientes y combaten incendio en hospital en Pensilvania

La policía estatal, la agencia de manejo de emergencias y el departamento de salud estaban ayudando a evacuar a los enfermos y a garantizar la seguridad en el Hospital Lehigh Valley, en Dickson City, explicó el gobernador del estado, Josh Shapiro, en un mensaje en la plataforma social X.

“Gracias a cada uno de los socorristas que corren hacia el peligro para ayudar a sus compañeros de Pensilvania", afirmó. "Lori y yo estamos rezando por el personal, los pacientes, sus familias y toda la comunidad esta noche”.

En videos y fotos publicados en internet se podían ver llamas saliendo de la parte superior de lo que parece ser el Instituto Ortopédico del hospital.

El hospital no respondió a un correo electrónico y una llamada telefónica de The Associated Press solicitando comentarios.

La causa del incendio no estaba clara por el momento.

Dickson City está a unos 10 kilómetros (seis millas) al norte de Scranton.

El diputado federal por Pensilvania, Rob Bresnahan Jr., dijo en X que estaba siguiendo de cerca la situación y que sus “pensamientos están con los pacientes, el personal, los socorristas y las familias afectadas por el incendio”.

