"Superman" lleva un mensaje de esperanza a un mundo cínico

© 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra, en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda, a Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo y David Corenswet en una escena de "Superman". (Warner Bros. Pictures via AP) © 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. TM & © DC