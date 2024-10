“Sujo” triunfa en la 22a edición del festival de cine de Morelia

Las directoras Fernanda Valadez, izquierda, y Astrid Rondero de la película "Sujo" posan con los premios a mejor largometraje mexicano y mejor dirección en la ceremonia de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México. (Foto AP /Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Las directoras Fernanda Valadez, izquierda, y Astrid Rondero de la película "Sujo" reciben el premio a mejor guion en la ceremonia de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México.

Diana Laura Di de la película "Violentas Mariposas" posa con el premio a la mejor actriz en la ceremonia de la 22a edición del Festival de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México.

La directora Ana Ts'uyeb de "Li Cham" posa con el premio a mejor largometraje documental en la ceremonia de la 22a edición del Festival de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México.

Las directoras Fernanda Valadez, izquierda, y Astrid Rondero de la película "Sujo" posan con los premios a mejor dirección y mejor guion en la ceremonia de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México.

La actriz española Lola Dueñas entrega el premio a mejor actor y mejor actriz en la ceremonia de la 22ª edición del Festival de Cine de Morelia, el viernes 25 de octubre de 2024, en Morelia, México.