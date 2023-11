Reseña: “The Complete Budokan 1978” presenta a Bob Dylan con flauta y saxofón

En “Mr. Tambourine Man”, Dylan acelera el tempo con la flauta al frente y al centro. Y en “I Threw it All Away”, las coristas tienen un papel destacado mientras Dylan juguetea con la letra. Si alguna vez quisiste escuchar “All Along the Watchtower” con flauta, ahora es tu oportunidad.

Puede resultar discordante para aquellos que aún no están familiarizados con el lanzamiento en vivo original de 1979. Pero para los fanáticos de Dylan que han evitado este período de su carrera, aquí hay gemas escondidas que vale la pena descubrir.

“The Man in Me”, en apenas su sexta vez tocada en vivo y con nueva letra, es bellamente interpretada, completa con un solo de saxofón. “One of Us Must Know (Sooner or Later)”, de “Blonde on Blonde” de 1966, también brilla bajo una reelaboración dramática, con las coristas y el saxo dando a la canción nuevas dimensiones.

El empaque es de primera categoría, con un amplio libro de fotografías de 12 por 12 pulgadas (30 por 30 cm), notas y una caja de recuerdos que incluye dos carteles, así como réplicas del programa de la gira, boletos y folletos.

FUENTE: Associated Press