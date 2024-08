Reseña: El estilo triunfa sobre la lógica “Blink Twice” de Zoë Kravitz

En esta imagen proporcionada por Amazon/MGM Studios, Liz Caribel, izquierda, y Trew Mullen en una escena de "Blink Twice". (Carlos Somonte/Amazon-MGM via AP) © 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

En esta imagen publicada por Amazon/MGM Studios, Channing Tatum y Naomi Ackie en una escena de "Blink Twice". (Carlos Somonte/Amazon-MGM via AP) © 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Amazon/MGM Studios el actor Channing Tatum, izquierda, y a la directora Zoë Kravitz en el set de "Blink Twice". (Carlos Somonte/Amazon-MGM vía AP) © 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Amazon/MGM Studios, Naomi Ackie, izquierda, y Channing Tatum en una escena de "Blink Twice". (Carlos Somonte/Amazon-MGM vía AP) © 2024 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.