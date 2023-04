"Renfield": nuevo vistazo a la próxima película de Nicolas Cage

Renfield de Universal se basa en un lanzamiento original del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman. Chris McKay (The Tomorrow War, LEGO Batman Movie) dirigió la película y está protagonizada por Awkwafina (The Farewell, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos), Ben Schwartz (Sonic, The Afterparty) y Adrian Martínez (La vida secreta de Walter Mitty, Focus).

Antes de que estrene este film, puedes ver a Nicolas Cage en El peso del talento que está disponible en Prime video.

FUENTE: infobae.com