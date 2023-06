Príncipe Enrique a abogado de tabloides: “Nadie quiere que le intervengan el teléfono”

El príncipe Enrique abandona el Tribunal Superior después de declarar en Londres, el miércoles 7 de junio de 2023. El príncipe Enrique alega que los periodistas del Daily Mirror y sus periódicos hermanos utilizaron técnicas ilegales a "escala industrial" para obtener primicias. La empresa editorial Mirror Group Newspapers impugna las afirmaciones. (Foto AP/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved