Pintura de Klimt fija récord europeo con 108 millones de dólares en subasta

ARCHIVO - La pintura "Dame mit Faecher" ("Dama con abanico") de Gustav Klimt se exhibe en la casa de subastas Sotheby's en Londres, el martes 20 de junio de 2023. "Dame mit Fächer" se vendió en Sotheby's el martes 27 de junio por 74 millones de libras esterlinas (94,35 millones de dólares) que alcanzaron un total de 85,3 millones de libras esterlinas (108,4 millones de dólares) incluyendo la prima del comprador. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)