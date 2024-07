Paramount y Skydance se fusionan al final de un reinado familiar en Hollywood

ARCHIVO - Shari Redstone asiste al estreno de "Ghost in the Shell" en AMC Loews Lincoln Square en Nueva York el 29 de marzo de 2017. El gigante del entretenimiento Paramount se fusionará con Skydance, cerrando así una gestión de décadas de la familia Redstone en Hollywood e inyectando dinero que se necesita desesperadamente en un estudio heredado que ha luchado por adaptarse a un panorama cambiante del entretenimiento. También señala el surgimiento de un nuevo actor poderoso, David Ellison, fundador de Skydance e hijo del multimillonario Larry Ellison, fundador de la empresa de software Oracle. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) 2017 Invision

ARCHIVO - El productor David Ellison posa para medios durante el estreno británico de 'Top Gun Maverick' en un cine del centro de Londres, el jueves 19 de mayo de 2022. El gigante del entretenimiento Paramount se fusionará con Skydance, cerrando así una gestión de décadas de la familia Redstone en Hollywood lo que inyectará dinero que se necesita desesperadamente en un estudio heredado que ha luchado por adaptarse a un panorama cambiante del entretenimiento. También señala el surgimiento de un nuevo actor poderoso, David Ellison, fundador de Skydance e hijo del multimillonario Larry Ellison, fundador de la empresa de software Oracle. (Foto AP/Alberto Pezzali, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.