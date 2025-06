Nuevos miembros de la academia de cine incluyen a Ariana Grande, Jason Momoa y Conan O'Brien

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Otros cineastas que se sumarán a la academia incluyen a Mike Flanagan de “Doctor Sleep” ("Doctor Sueño"), Azazel Jacobs “His Three Daughters” ("Las tres hijas"), Brady Corbet de “The Brutalist” ("El brutalista"), Coraline Fargeat de “The Substance” ("La sustancia"), Jane Schoenbrun de “I Saw the TV Glow”, Halina Reijn de “Babygirl” y Gia Coppola de “The Last Showgirl”.

Payal Kapadia “All We Imagine As Light” ("La luz que imaginamos"), Lena Waithe de “Queen & Slim” y Greg Kwedar y Clint Bentley de “Sing Sing” fueron todos invitados a la rama de escritores. En la rama de música, los nuevos miembros incluyen a Brandi Carlile de “Elton John: Never Too Late”, Branford Marsalis de “Rustin” y Youssou N’Dour de “Youssou N’Dour: I Bring What I Love”.

Los dos últimos presentadores de los Oscar — Jimmy Kimmel y Conan O'Brien — también fueron invitados como miembros. Después de una transmisión bien recibida que atrajo a 19,7 millones de espectadores, O'Brien regresará para presentar los Premios de la Academia 2026 el 15 de marzo.

También habrá algunas reglas nuevas para los miembros de la academia de 2025.

Por primera vez, se requerirá que vean todas las películas nominadas de cada categoría para votar en la ronda final de votación del Oscar. Este año, se votará una nueva categoría de premios para mejor casting (selección de reparto) que será otorgada en los próximos Oscar. La academia también ha establecido un nuevo Oscar para diseño de acrobacias, pero no se otorgará hasta 2028.

