Muere a los 25 años Angus Cloud, astro revelación de “Euphoria”

ARCHIVO - Angus Cloud asiste a la Fiesta de Hombres del Año 2021 de GQ en The West Hollywood el jueves, 18 de noviembre de 2021, en West Hollywood, California. Cloud, el actor que interpretó al vendedor de drogas Fezco "Fez" O'Neill en la serie "Euphoria" de HBO ha fallecido. Tenía 25 años. La publicista de Cloud, Cait Bailey, dijo que Cloud murió el lunes en la casa de su familia en Oakland, California. No se informó la causa de muerte. (Por Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) 2021 Invision

