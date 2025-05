Martin Scorsese y el papa Francisco colaboran en el documental "Aldeas — A New Story"

Esta imagen, publicada por Vatican Media, muestra a Martin Scorsese (izquierda) y al papa Francisco. "Aldeas–A New Story" es un nuevo largometraje documental y un proyecto cultural global desarrollado por Scholas Occurrentes, el movimiento educativo global fundado por el papa Francisco, en colaboración con el director ganador del Óscar, Martin Scorsese. (Vatican Media via AP) Vatican Media

Scorsese se reunió numerosas veces con el papa Francisco a lo largo de los años, y sus conversaciones a veces influyeron en el trabajo realizado por el cineasta de 82 años de “The Last Temptation of Christ” ("La última tentación de Cristo") y “Silence” ("Silencio"). Después de reunirse con el papa Francisco en 2023, Scorsese anunció que haría otra película centrada en Jesús, aunque ese proyecto —una adaptación de “La vida de Jesús”, de Shusaku Endo — aún no ha entrado en producción. El otoño pasado, Scorsese produjo una serie de docudrama de ocho partes para Fox Nation llamada “Martin Scorsese Presents: The Saints”.

Francisco murió el 21 de abril y un cónclave para elegir un nuevo papa está programado para comenzar el miércoles de mayo.

