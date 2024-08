Los momentos memorables de George Clooney en el Festival de Cine de Venecia

ARCHIVO - George Clooney llega al Lido para el Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 8 de septiembre de 1998, para promover la película de Steven Soderbergh "Out Of Sight". (Foto AP/Francesco Proietti, archivo) AP1998

ARCHIVO - El actor David Strathairn, de izquierda a derecha, el actor y director George Clooney, la actriz Patricia Clarkson y el productor Grant Heslov en la función de su película "Good night, and Good Luck" en la 62ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, norte de Italia. el 1 de septiembre de 2005.

ARCHIVO - George Clooney, izquierda, y Amal Alamuddin llegan a Venecia, Italia, el 26 de septiembre de 2014, para su próxima boda.

ARCHIVO - El director Alfonso Cuarón, izquierda, habla con los actores Sandra Bullock, centro, y George Clooney en la 70ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 28 de agosto de 2013.

ARCHIVO - El actor George Clooney, centro, posa con los actores Julianne Moore, a la derecha, y Matt Damon durante la sesión fotográfica de la película "Suburbicon" en el 74º Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 2 de septiembre de 2017.

ARCHIVO - George Clooney posa en la alfombra roja en el estreno de su película "The Ides of March", en la inauguración de la 68ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 31 de agosto de 2011.

Hace 26 años asistió a su primer Festival de Cine de Venecia con el clásico instantáneo “Out of Sight” (“Un romance muy peligroso”). Hace 19 debutó ahí su segunda película, “Good Night, and Good Luck” (“Buenas noches, y buena suerte.”), que le valió su primera nominación a Mejor Director. Y hace una década intercambió votos con Amal Alamuddin, en el Aman Venice, un hotel de cinco estrellas situado junto al Gran Canal.

Esta película de los hermanos Coen, coprotagonizada por Catherine Zeta-Jones, se estrenó fuera de competencia en el 60º Festival de Cine de Venecia, junto a títulos como “Matchstick Men” (“Los impostores”), “Once Upon a Time in Mexico” (“Érase una vez en México”) y “The Dreamers” (“Los soñadores”). No muy lejos de ahí, la residencia italiana de Clooney ya era tan famosa como él, y un lugar donde solían vigilar paparazzi aficionados y profesionales.

En un perfil de ese otoño, durante el rodaje de “Ocean’s Twelve”, el escritor de Vanity Fair, Ned Zeman, observó: “Que un afable y modesto actor de Hollywood nacido en Kentucky se esté convirtiendo rápidamente en la figura pública más popular de Italia dice poco sobre Italia y mucho sobre Clooney, que no es italiano, no habla italiano y vive aquí sólo en verano”.

La aclamada dramatización en blanco y negro de Clooney sobre el enfrentamiento entre el periodista Edward R. Murrow y Joseph McCarthy comenzó su exitosa carrera en competencia en el 62º Festival de Cine de Venecia. Aunque perdió el León de Oro ante “Brokeback Mountain” (“Secreto en la montaña”) de Ang Lee, obtuvo seis nominaciones al Oscar, incluida una por la dirección de Clooney. El próximo año, también hará su debut en Broadway en una adaptación.

Durante el viaje, también inspiró un cóctel que todavía se sirve en el lujoso Belmond Hotel Cipriani en Giudecca. Una noche Clooney se retiró al bar Gabbiano del hotel, donde su amigo, el legendario gerente del bar Walter Bolzonella, le preparó una bebida de limón, azúcar, vodka, jugo de arándano, jengibre y amargo de Angostura y la llamó Buona Notte en honor a la película. Más tarde, los dos nombrarían un cóctel de Prosecco, maracuyá y flor de saúco La Nina en honor a la madre de Clooney, que se sirvió en su boda.

“Michael Clayton” de Tony Gilroy, que le valió a Clooney una nominación al Oscar por su papel como un cuestionable trabajador de un bufete de abogados, se presentó en competencia en Venecia. El primer premio fue nuevamente para una película de Ang Lee: “Se, jie” (“Deseo, peligro”), que también superó a películas como “I’m Not There” (“Mi historia sin mi”), “Atonement” (“Expiación, deseo y pecado”) y “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (“El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”).

Esta comedia de los hermanos Coen protagonizada por Clooney y Pitt optó por debutar fuera de competición en la noche de estreno. Clooney dijo que completaba la “trilogía de idiotas” que había interpretado para los Coen, incluyendo “Intolerable Cruelty” y “O Brother, Where Art Thou?” (“¿Dónde estás, hermano?”). “Viendo los papeles que estamos interpretando, estoy muy preocupado por lo que piensen de nosotros”, dijo Clooney en la conferencia de prensa. Pitt, quien había ganado el premio de actuación del festival el año anterior, agregó: “Al igual que George... No estoy seguro de si debería sentirme halagado o insultado”.

Otra noche de estreno fuera de competencia para este thriller de campaña dirigido por Clooney y protagonizado por Ryan Gosling y Philip Seymour Hoffman. Como de costumbre, Clooney fue salpicado de preguntas políticas en las que observó que “es un momento muy difícil para gobernar”.

“Gravity”, de Alfonso Cuarón, inauguró la 70ª edición del Festival de Cine de Venecia antes de ganar siete premios Oscar. Clooney, por supuesto, asistió al estreno junto a Sandra Bullock y fue autocrítico sobre su papel: “Sólo había dos papeles y Sandy tenía el otro, así que sentí que esta era el único con el que podía salirme con la mía”.

Los canales estaban abarrotados de paparazzi para las nupcias de uno de los solteros favoritos de Hollywood. El 27 de septiembre, Clooney, entonces de 53 años, y Alamuddin, entonces de 36, intercambiaron votos frente a 100 de sus amigos y familiares más cercanos, incluidos Bono y Matt Damon, en el lujoso hotel Aman Grand Canal, originalmente un gran palacio construido en 1550. Ella lució un vestido personalizado de Oscar de la Renta, de encaje francés, perlas y detalles de diamante. Él vestía un esmoquin negro de lana y cachemira de Giorgio Armani.

Clooney regresó al festival con otro de sus proyectos como director, “Suburbicon”, una sátira cómica oscura sobre una comunidad aparentemente idílica de la década de 1950 con Damon y Julianne Moore. Este festival fue especialmente notable por ser la primera aparición pública de los Clooney desde el nacimiento de sus gemelos, Alexander y Ella, unos meses antes.

Esta vez, George era el acompañante de Amal, quien recibía un premio de la Fundación Diane von Furstenberg y la Familia Diller-von Furstenberg por su trabajo como abogada por los derechos humanos. La poderosa pareja le dio al festival del año pasado un brillo estelar muy necesario en medio de la huelga de actores, con una aparición en los Premios DVF adyacentes. “Estoy aquí en Venecia con mi marido, él es una estrella en ascenso”, dijo Amal esa noche. “Sólo quería decirte, tú, mi amor, al igual que esta ciudad, quítame el aliento”.

