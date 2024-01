La noche de los Globos de Oro tuvo un poco de todo: absurdo, seriedad y Taylor Swift

En esta imagen proporcionada por CBS, Emma Stone recibe el premio a la mejor actriz en una película musical o de comedia por su papel en "Poor Things" con las presentadoras Naomi Watts, derecha, y Michelle Yeoh en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Ayo Edebiri, ganadoradel premio a la mejor actriz de una serie musical o de comedia por "The Bear", y Jeremy Allen White, ganador del premio al mejor actor de una serie musical o de comedia por "The Bear" posan en la sala de prensa en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta imagen proporcionada por CBS, Kieran Culkin recibe el premio a mejor actor de una serie de drama por "Succession" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS la cineasta Justine Triet de "Anatomy of a Fall" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS, el maesdtro de ceremonias Joy Koy en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS, Robert Downey Jr. recibe el premio a mejor actor de reparto en una película por "Oppenheimer" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS, Da'Vine Joy Randolph, izquierda, recibe el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en "The Holdovers" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Da'Vine Joy Randolph posa en la sala de prensa con el premio a la mejor actriz de reparto en cine por "The Holdovers" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta imagen proporcionada por CBS, la directora Greta Gerwig, izquierda, y la actriz Margot Robbie reciben el premio al logro cinematográfico y de taquilla por “Barbie” en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Jeremy Allen White, de izquierda a derecha, Ayo Edebiri, y Ebon Moss-Bachrach posan en la sala de prensa con el premio a la mejor serie de televisión musical o de comedia por "The Bear" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Cillian Murphy, izquierda, ganador del premio al mejor actor de una película de drama por "Oppenheimer", y Robert Downey Jr., ganador del premio al mejor actor de reparto en una película de drama por "Oppenheimer", posan en la sala de prensa en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

En esta imagen proporcionada por CBS, Lily Gladstone, izquierda, recibe el premio a mejor actriz de una película dramática por su papel en "Killers of the Flower Moon" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

Lily Gladstone posa en la sala de prensa con el premio a la mejor actriz de una película de drama por "Killers of the Flower Moon" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Taylor Swift llega a la 81a entrega de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En esta imagen proporcionada por CBS, la producotra Emma Thomas, frente a la izquierda, recibe el premio a mejor película dramática por "Oppenheimer" acompañada por miembros del elenco y el equipo de producción incluyendo a Robert Downey Jr., de izquierda a derecha, Matt Damon, Ludwig Göransson, Florence Pugh, el director Christopher Nolan, Cillian Murphy, mientras los ve la presentadora de la gala Oprah Winfrey en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por CBS, Cillian Murphy recibe el premio a mejor actor en una película de drama por "Oppenheimer" en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) ©2024 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.