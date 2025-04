La esposa de Gene Hackman investigó síntomas de enfermedad días antes de su muerte

Se espera que las autoridades también publiquen más grabaciones editadas de cámaras corporales de la policía desde el interior de la casa, a medida que intentan reconstruir lo que le sucedió a la pareja. El informe escrito describe cómo recorrieron las habitaciones de la casa sin encontrar nada fuera de lo común ni señales de entrada forzada.

Los materiales se estaban publicando como resultado de una orden judicial reciente según la cual toda representación de la pareja fallecida debe ser bloqueada. Una orden judicial anterior había prohibido difundir fotos, videos y documentos de la investigación.

El patrimonio de Hackman y los miembros de la familia habían buscado mantener los registros sellados para proteger el derecho constitucional de la familia a la privacidad.

Un informe obtenido del Departamento de Salud de Nuevo México mostró que una evaluación ambiental de la propiedad de Hackman encontró excrementos de roedores en varios edificios anexos, pero no dentro de las áreas habitables. Se encontró un roedor vivo, un roedor muerto y un nido de roedores en tres garajes separados.

Ubicada entre las colinas de piñón y enebro con vistas a Santa Fe, la casa de Hackman no es diferente a otras en el área y los ratones son comunes en el paisaje circundante.

Uno de los tres perros de la pareja también fue encontrado muerto en una jaula en un armario del baño cerca de Arakawa, mientras que otros dos perros fueron encontrados vivos. Un laboratorio veterinario estatal vinculó la muerte del perro a la deshidratación y el hambre.

Un abogado del patrimonio, Kurt Sommer, argumentó durante una audiencia el mes pasado que la pareja había hecho grandes esfuerzos para mantenerse fuera del ojo público durante sus vidas y que el derecho a controlar el uso de sus nombres e imágenes debería extenderse a su patrimonio en la muerte.

La representante del patrimonio, Julia Peters, también enfatizó la naturaleza posiblemente impactante de las fotografías y videos en la investigación y el potencial de su difusión por los medios.

The Associated Press, CBS News y CBS Studios intervinieron en el asunto, diciendo en documentos judiciales que no difundirían imágenes de los cuerpos de la pareja y que difuminarían las imágenes para ocultarlas de otros registros.

FUENTE: Associated Press