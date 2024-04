La amenaza radioactiva de “Fallout” se enciende en televisión

A Nolan, quien previamente ha dirigido producciones como “Westworld” y “Person of Interest”, lo que más le atrajo fue el tono de comedia de la serie e incluso dejar por momentos el guion un poco de lado para jugar con la interpretación.

“Esta oportunidad para mí, mi primera, de hacer comedia y trabajar con un elenco increíble”, dijo. “Es muy poco común para mí y jugar con esa diversión y humor en tantos momentos fue extraordinario”.

Fallout se desarrolla más de 200 años después de una guerra nuclear estallada en 2077 que ha dejado humanos radioactivos conocidos como ghouls o necrófagos que, a pesar de su apariencia de zombie, tienen cualidades antienvejecimiento que les hacen vivir mucho más que un hombre promedio. Tal es el caso de The Ghoul, el personaje interpretado por Walton Goggins, quien es un actor vaquero al momento de la guerra y dos siglos después es buscado por sus habilidades como forajido.

Goggins había escuchado del juego por su hijo “gamer” de 13 años, pero no lo había jugado.

“No tenía idea de lo importante que es para tanta gente en el mundo, creo que si lo hubiera sabido a lo mejor habría tenido un ataque de pánico, a lo mejor no lo habría aceptado”, señaló en tono de broma. “Una vez que me fue revelado y realmente entendí el lugar que tiene en el corazón de tanta gente, decidí no jugarlo… No quería ser influido por el videojuego y quería tener mi propia interpretación”.

Goggins tardaba horas en quedar listo con el maquillaje que le da la apariencia de ghoul, pero el resultado final le hizo más fácil su interpretación. La primera vez que se lo pusieron contó que pidió un tiempo a solas antes de ponerse el vestuario para ver cómo sería moverse con él.

“Esto fue extremo, nunca había hecho algo así por tanto tiempo”, apuntó. “El beneficio de ser The Ghoul era lo aislado que estaba en los prostéticos y yo soy un narrador al que le gusta estar solo en el set… Lo hizo exponencialmente más fácil en ese maquillaje”.

También tuvo oportunidad de lucir sus habilidades con el lazo de vaquero montando a caballo.

“Lo había hecho antes porque me encantan los caballos y todas esas cosas”, señaló. “Es lo más sencillo y a la vez lo más complicado que haya tenido que aprender en mi vida; me llevó tanto tiempo siquiera acercarme a lograrlo, pero nos la pasamos genial”.

Tras el desastre nuclear, se construyen refugios donde han crecido varias generaciones. Cada refugio tiene su supervisor y, para evitar la endogamia, de vez en cuando se hacen matrimonios entre habitantes de diferentes refugios, sin mucho romance, pero con la promesa de producir nuevos habitantes que repoblarán el planeta cuando disminuya la radiación.

Así conocemos a Lucy (Ella Purnell), una joven del refugio 33, el día de su boda con un desconocido del refugio 32. Su padre, el Supervisor Hank le asegura que todo saldrá bien, pero las cosas se salen de control cuando el novio y sus invitados comienzan a atacarlos y se llevan a Hank como rehén a la superficie, conocida como el Yermo. Lucy decide emprender una misión en solitario para rescatar a su padre.

“Fue muy interesante para mí, cuando leí el piloto, ver lo que le pasa a Lucy cuando ve la superficie, el Yermo, por primera vez, ni siquiera tiene idea de que hay vida en la superficie, todo lo que ella creía y todo lo que le dijeron se desmorona”, afirmó Purnell, actriz de series como “Yellowjackets”, “Star Trek: Prodigy” y la animada “Arcane”.

“La fortaleza se puede ver de mil formas diferentes, no siempre tiene que ser física… Cuando ella pudo haberse quebrado, no lo hizo, puso un pie frente al otro y siguió adelante”.

Para otros personajes como el joven paramilitar Maximus (Aaron Moten), la vida en el Yermo ha moldeado su carácter hasta convertirlo en un personaje ambiguo. Maximus sueña con convertirse en un oficial con una servoarmadura, una especie de tanque humano que operan los combatientes con mayor rango, sin importarle cómo lo deba lograr.

“Su vida ha sido difícil y creo que su compás moral está hecho a modo del Yermo, más que el mundo en el que vivimos ahora”, dijo Moten, quien ha actuado en filmes como “Emancipation” (“Emancipación”) y Father Stu (“El milagro del padre Stu”). “Creo que sufre para tomar la decisión de si es noble o alguien que busca la gloria y busca escalar en los rangos para sobrevivir, quizá en su caso es noble tomar la decisión de que se trata de sobrevivir, incluso si esa es una decisión violenta”.

Nada es lo que parece en el mundo de “Fallout”, el Supervisor Hank se muestra como un optimista y una víctima de un grupo de vándalos, pero para el actor Kyle MacLachlan que lo interpreta eso no es lo único en su historia.

“Te puedo asegurar que definitivamente hay algunas cosas que ocurrieron en el origen de este personaje tras las cámaras”, apuntó el astro de filmes como “The Doors”, “Dune” (“Duna”) y “Blue Velvet” (“Terciopelo azul”) . “Es un hombre que tiene una misión más grande, hay algo más grande ocurriendo ahí que descubrimos a medida que avanzamos en la historia”.

FUENTE: Associated Press