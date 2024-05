Kany García formaliza su romance con la música regional mexicana en su nuevo álbum

La cantautora puertorriqueña Kany García posa durante una entrevista para promover su álbum "García" en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora puertorriqueña Kany García posa durante una entrevista para promover su álbum "García" en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora puertorriqueña Kany García posa durante una entrevista para promover su álbum "García" en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved