Jon Landau, el galardonado productor de "Titanic" y "Avatar", muere a los 63 años

La familia de Landau anunció su deceso el sábado. No se especificó la causa de su muerte.

La colaboración de Landau con Cameron le valió tres nominaciones al Oscar y la victoria en la categoría de mejor película por “Titanic” (1997). Juntos produjeron algunos de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine, como “Avatar” y su secuela, “The Way of Water”.

La carrera de Landau comenzó en la década de 1980 como director de producción, y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en coproductor de “Honey I Shrunk the Kids” y “Dick Tracy”.

Su secuela, “Avatar: The Way of Water”, ocupa el tercer puesto de la lista.

Landau ha sido una pieza clave en la franquicia de “Avatar”, que sufrió frecuentes retrasos en el estreno de “The Way of Water”. Landau defendió el progreso de la secuela y los ambiciosos planes de Cameron de rodar varias secuelas a la vez para mantener la franquicia.

“Muchas cosas han cambiado, pero muchas otras no”, dijo Landau a The Associated Press en 2022, unos meses antes del lanzamiento de la secuela. “Una de las cosas que no ha cambiado es: ¿Por qué la gente recurre hoy al entretenimiento? Al igual que hicieron cuando se lanzó el primer ‘Avatar’, lo hacen para escapar, para escapar del mundo en que vivimos”.

“Jon fue un visionario cuyo extraordinario talento y pasión dieron vida a algunas de las historias más inolvidables de la gran pantalla. Sus notables contribuciones a la industria cinematográfica han dejado una huella indeleble, y se le echará profundamente de menos", declaró Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, en un comunicado. "Era un productor icónico y de éxito, pero aún mejor persona y una verdadera fuerza de la naturaleza que inspiraba a todos los que le rodeaban”.

Nacido en Nueva York el 23 de julio de 1960, Landau era hijo de los productores cinematográficos Ely y Edie Landau. La familia se mudó a Los Ángeles en la década de 1970 y Landau se graduó en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California.

Ely Landau murió en 1993. Edie Landau, productora nominada al Oscar por películas como “Long Day’s Journey Into Night”, “Hopscotch” y “The Deadly Game”, murió en 2022.

A Jon Landau le sobreviven Julie, quien fue su esposa durante casi 40 años; sus hijos, Jamie y Jodie; y dos hermanas y un hermano.

FUENTE: Associated Press