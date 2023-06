James Cameron dice que la búsqueda del sumergible Titan fue una “farsa de pesadilla”

ARCHIVO -El director James Cameron camina en Purmamarca, provincia de Jujuy, Argentina, el 8 de junio de 2023. Cameron dice que la operación de búsqueda de un submarino turístico en aguas profundas se convirtió en una "farsa de pesadilla" que prolongó la agonía de las familias de los pasajeros. Cameron dijo a la BBC en una entrevista transmitida el viernes 23 de junio de 2023 que sentía que el sumergible Titan se había perdido poco después de escuchar que había dejado de tener contacto con la superficie durante su descenso hacia los restos del Titanic en el Océano Atlántico. (Foto AP/Javier Corbalan, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved