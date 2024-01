Herederos de George Carlin demandan por especial generado con inteligencia artificial

Los herederos de Carlin y su albacea, Jerold Hamza, son los demandantes en el caso que alega violaciones al derecho de publicidad y al derecho de autor de Carlin. Los acusados nombrados son Dudesy y los presentadores de podcasts Will Sasso y Chad Kultgen.

Los acusados no han presentado una respuesta a la demanda y no estaba claro si habían contratado a un abogado. De momento no se pudo establecer contacto con ellos para hacer comentarios sobre la demanda.