Fallece el pianista brasileño João Donato a los 88 años

ARCHIVO - El compositor brasileño y pianista Joao Donato recibe el premio a mejor álbum de latin jazz en la 11a entrega anual del Latin Grammy el 11 de noviembre de 2010 en Las Vegas. Donato, quien ayudó a sentar las bases de la bossa nova y a lo largo de su carrera desafió el confinamiento a un sólo género musical, murió el lunes. Tenía 88 años. (Foto AP/Julie Jacobson, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.