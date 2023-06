Fabulosos Cadillacs rompen récord de asistencia en el Zócalo de México

La banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los integrantes de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presentan en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los integrantes de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presentan en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El vocalista Vicentico, izquierda, y el bajista Sr. Flavio de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vicentico, el vocalista de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs, durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El bajista Sr. Flavio de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vicentico, vocalista de la banda de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs, centro, durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs se presenta en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 3 de junio de 2023. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved