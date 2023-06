Estados Unidos entra al debate por el supuesto antisemitismo de Roger Waters

(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

ARCHIVO - Roger Waters se presenta en el Barclays Arena de Hamburgo, Alemania, el 7 de mayo de 2023, para dar inicio a su gira "This Is Not A Drill" por Alemania. La administración de Biden opinó sobre la controversia del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, y sus recientes actuaciones en Alemania, que algunos han considerado antisemitas. El Departamento de Estado dijo el martes que Waters tiene "un largo historial de uso de tropos antisemitas para denigrar al pueblo judío". (Daniel Bockwoldt/dpa vía AP, archivo) (c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten