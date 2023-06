Enrique no es el primero, hace 130 años otro miembro de la realeza declaró en la corte

ARCHIVO- El rey Eduardo VII de Gran Bretaña, al centro, con sus hijos, el príncipe Jorge, izquierda, y su nieto el príncipe Eduardo en 1909. El príncipe Enrique es el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar ante un tribunal desde finales del siglo XIX. El último fue el hijo mayor de la reina Victoria, el príncipe Alberto Eduardo. Testificó dos veces, primero en el proceso de divorcio de una mujer con la que fue acusado de tener una aventura y luego en un caso de calumnias que involucró a un hombre acusado de hacer trampa jugando naipes. (Foto AP, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.