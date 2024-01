En “Origin” Ava DuVernay y Aunjanue Ellis-Taylor indagan el surgimiento del racismo

Aunjanue Ellis-Taylor, izquierda, y la directora Ava DuVernay posan para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aunjanue Ellis-Taylor, izquierda, y la directora Ava DuVernay posan para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Neon, Jon Bernthal, izquierda, y Aunjanue Ellis-Taylor en una escena de "Origin". (Atsushi Nishijima/Neon via AP)

En esta imagen proporcionada por Neon, Aunjanue Ellis-Taylor en una escena de "Origin". (Atsushi Nishijima/Neon via AP) Atsushi Nishijima

Aunjanue Ellis-Taylor posa para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aunjanue Ellis-Taylor posa para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La directora Ava DuVernay posa para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La directora Ava DuVernay posa para un retrato para promover la película "Origin" el martes 5 de diciembre de 2023, en Beverly Hills, California. (Foto AP/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved