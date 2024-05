El passinho creado por jóvenes en las favelas de Río es declarado patrimonio cultural

Jóvenes interpretan el estilo de baile callejero conocido como passinho para sus cuentas de redes sociales, en la favela Rocinha de Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 17 de abril de 2024. El passinho, o "pequeño paso", creado en la década del 2000 por jóvenes de las favelas de Río, fue declarado "patrimonio cultural inmaterial" por los legisladores estatales. (Foto AP/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jóvenes interpretan el estilo de baile callejero passinho para sus redes sociales en la favela de Rocinha en Rio de Janeiro, Brasil, el 11 de abril de 2024. El passinho, o "pequeño paso", creado en la década del 2000 por jóvenes de las favelas de Río, fue declarado "patrimonio cultural inmaterial" por los legisladores estatales. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jóvenes iluminados por el faro de una motocicleta interpretan el estilo de baile callejero passinho en la favela de Rocinha de Río de Janeiro, Brasil el 11 de abril de 2024. El passinho, o "pequeño paso", creado en la década del 2000 por jóvenes de las favelas de Río, fue declarado "patrimonio cultural inmaterial" por los legisladores estatales. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Jóvenes interpretan el estilo de baile callejero conocido como passinho, en la favela de Rocinha en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de abril de 2024. El passinho ha ayudado a romper el estigma de las comunidades asociadas a la violencia y el narcotráfico. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un joven posa después de bailar passinho en la favela de Rocinha de Río de Janeiro, en Brasil, el 11 de abril de 2024. El passinho, o "pequeño paso", creado en la década del 2000 por jóvenes de las favelas de Río, fue declarado "patrimonio cultural inmaterial" por los legisladores estatales. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Una mujer reflejada en el espejo de una motocicleta baila el estilo de baile callejero conocido como passinho, en la favela de Rocinha de Río de Janeiro, Brasil, el 11 de abril de 2024. El passinho ayuda a romper el estigma de la violencia y el narcotráfico en las comunidades empobrecidas. (Foto AP/Silvia Izquierdo, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved