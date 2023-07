Dueñas, Romo e Iglesias agregan suspenso al mercado de arte con “Los artistas: primeros trazos”

Los actores Ximena Romo, izquierda, y Maxi Iglesias posan durante una entrevista en la Ciudad de México el 29 de junio de 2023. Romo e Iglesias protagonizan la serie Los Artistas: Primeros Trazos, que se estrena el 7 de julio en el servicio de streaming ViX. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved