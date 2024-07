“Deadpool & Wolverine” tiene el 6to mayor estreno de todos los tiempos

The Walt Disney Co. ahora puede reclamar cinco de los seis estrenos de taquilla más grandes de la historia, sin tener en cuenta la inflación, incluidas dos películas de “Avengers”, “Endgame” e “Infinity War”, y dos películas de “Star Wars”, “The Force Awakens” (“El despertar de la Fuerza”) y “The Last Jedi” (“Los últimos jedi”). El único caso atípico es el segundo lugar, “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin camino a casa”), estrenada por Sony y producida por Marvel Studios.