Cineasta japonés Yoji Yamada se mantiene activo a los 92 años y con 90 películas

El director japonés Yoji Yamada, que tiene 90 películas en su haber, habla con The Associated Press en una oficina de Shochiku en Tokio, el miércoles 4 de octubre de 2023. Yamada escribió y dirige una obra de teatro estilo kabuki basada en un clásico del teatro kabuki japonés en el Teatro Kabukiza de Tokio hasta finales de este mes. Yamada, de 92 años, dice que todas sus obras abordan la cuestión de qué significa realmente ser humano. (Foto AP/Yuri Kageyama) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.