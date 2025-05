Bajo un cielo lleno de pétalos, la Met Gala celebra el estilo negro y una "noche monumental"

Stevie Wonder asiste a la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte que celebra la inauguración de la exposición "Superfine: Tailoring Black Style" el lunes 5 de mayo de 2025, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) Invision

Otro director de cine, Baz Luhrmann, estaba recorriendo la exposición, diseñada por la curadora invitada Monica L. Miller, una profesora de Barnard autora del libro sobre el dandismo: “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra). Luhrmann también reflexionó sobre la importancia del tema de este año.

“A veces los temas son divertidos, a veces piensas, eso es interesante. Pero este es un tema en el que piensas, ¿por qué no se le había puesto atención antes?” dijo Luhrmann.

Para Whoopi Goldberg, la persona más importante de la noche no estaba realmente allí. Era su difunto amigo, André Leon Talley, el editor de moda que fue tan importante para el estilo negro, y con quien había asistido a galas anteriores.

Talley, quien murió en 2022, es honrado en la exposición; hay un caftán que usó, entre otros objetos. Y el curador del Instituto del Vestido, Andrew Bolton, ha dicho que fue una inspiración para la exposición.

“Creo que le hicieron sentir orgulloso”, dijo Goldberg durante los cócteles. “Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo, pero espectacularmente feliz de ver cómo lo cuidaron”.

Cuando se le preguntó qué habría pensado Talley de la gala, ella supuso que él diría: “Me alegra que comprendan”.

Goldberg estaba vestida de pies a cabeza — desde un mini sombrero de copa hasta zapatos inspirados en polainas, y un bolso — en blanco y negro de Thom Browne.

“Él dijo: ‘¿Vendrás?’” dijo Goldberg sobre Browne, cuyos trajes, en particular, son enormemente populares. “Y yo dije, cuando termines, solo ponlo en mí, y estoy bien. Me siento increíble”.

Era un tema de conversación favorito; cada invitado tenía una forma ligeramente diferente de definir lo que es un dandi.

Para Lee, era simple: “Hacer lo tuyo”.

Para Audra McDonald, se trataba de “un sentido de reclamar” la propia identidad y valor. La actriz de Broadway, que actualmente protagoniza “Gypsy”, fue una de las primeras invitadas en examinar la exposición, junto con su esposo y también actor, Will Swenson.

En los cócteles, el reverendo Al Sharpton describía el dandismo como una forma de activismo: “Para mí significa que incluso en medio de estar en una situación socialmente limitada, celebramos. Me niego a someterme a tener solo un trabajo insignificante. Me voy a vestir bien. Me voy a inclinar el sombrero. Es un sentido de rebelión, sin tener que decirlo”.

Sharpton elogió al Met por haber elegido este momento para honrar el estilo negro.

“Llega en un momento muy importante”, dijo. “Hacer una declaración de diversidad al más alto nivel cultural — que es la Met Gala — cuando la diversidad está siendo atacada por la oficina más alta del país es más que si pudiera hacer cien marchas. Esta es una noche monumental”.

Colman Domingo, un copresidente que habló conmovedoramente el lunes sobre cómo sus parientes masculinos — su padrastro, padre y hermano — le enseñaron sobre estilo, estaba aún más emocionado en la gala, donde describió el dandismo como “una forma de resistencia”.

“Se siente justo en el clavo que estoy en este momento”, dijo el actor de 55 años, quien relató cómo se volvió más seguro de su estilo con cada década que pasaba, y menos preocupado por lo que piensan los demás. “Ser anfitrión aquí, es muy significativo”.

Era la tercera Met Gala consecutiva del actor de Broadway Alex Newell. Esta tenía un significado especial, señaló el artista.

“Es agradable vernos representados de esta manera”, dijo Newell. “Justo cuando más se necesita”.

Muchos también expresaron un profundo orgullo por el hecho de que la gala de este año recaudó un récord de más de 31 millones de dólares, como confirmó el Met el lunes.

Una vez que los invitados de la gala suben la escalinata y entran al Gran Salón del museo, se encuentran cada año con un centro monumental, generalmente floral.

Este año, eran miles de pétalos de flores suspendidos del techo, con iluminación que evocaba un cielo estrellado. Los pétalos también colgaban sobre la escalera del Gran Salón, que los invitados ascendían para saludar a los anfitriones de la gala de pie en una fila para recibirlos.

Los pétalos — hechos de tela, en realidad — estaban destinados a simbolizar flores de narciso, y también había piscinas que hacían reflejos, haciendo un guiño al mito de Narciso.

El saludo no solo era visual sino musical: Una orquesta, acompañada por cantantes balanceándose, tocaba favoritos como “Let’s Stay Together” de Al Green y “Don't You Worry ’Bout a Thing” de Stevie Wonder.

Luego, los invitados iban a ver la exposición, o se dirigían directamente a los cócteles en el aireado Engelhard Court. A menudo, parecen preferir socializar, pero este año la exposición estaba llena de invitados.

Uno de los dandis más famosos, históricamente hablando, fue Oscar Wilde. Y así había simetría en el hecho de que Sarah Snook — la estrella de “Succession” — estuviera vestida de una manera que a Wilde le habría gustado.

Ciertamente fue intencional. Snook actúa en Broadway en “The Picture of Dorian Gray”, la adaptación teatral de la novela de 1891 de Wilde en la que interpreta los 26 roles.

“Sí, definitivamente hay un eco”, dijo Snook con una sonrisa, sobre su llamativo conjunto de aspecto aristocrático con esmoquin de satén negro, de anOnlyChild. “Oscar estaría feliz”.

Snook dijo que estaba disfrutando de su noche libre en la gala — convenientemente para los muchos invitados de Broadway, los teatros están cerrados los lunes. “Me encanta la celebración de cosas hermosas”, dijo.

Se puede decir casi con seguridad que los sombrereros estuvieron muy ocupados antes de esta gala. Los sombreros, un elemento clave del estilo dandi, estaban por todas partes. Los de copa como el de Goldberg eran especialmente populares, pero luego estaban los de ala ancha que amenazaban con ocultar un poco demasiado el rostro de una celebridad. (¿Eras tú, Kim Kardashian?)

A veces, se necesitaba un poco de dirección. Zendaya, impresionante en un conjunto completamente blanco de Louis Vuitton creado por el coanfitrión de la gala Pharrell Williams, lucía un enorme sombrero blanco flexible. Al levantarse de su asiento en la fiesta de cóctel, comenzó a ponérselo de nuevo, y Luhrmann, que estaba charlando con ella, le ayudó a encontrar el ángulo justo. Ella se rio y se fue a charlar con Diana Ross.

En cada Met Gala, hay novatos — y a menudo están bastante deslumbrados. Uno de ellos fue el modelo Christian Latchman, de 19 años, que llevaba un dramático conjunto blanco que combinaba pantalones con una falda larga.

Si parecía familiar, es porque Latchman es el rostro en la portada del enorme catálogo de la exposición.

Cuando se le pidió que resumiera sus sentimientos sobre la noche, dijo simplemente: “Asombro. Esa es la palabra para ello”.

También nuevo en la gala era el actor Keith Powers, que se sentó al margen, absorbiéndolo todo. ¿Era intimidante? ¿Abrumador?

“Todo lo anterior”, dijo. “Me pone ansioso — y feliz, e inspirado”.

Los cócteles son divertidos, pero la cena en la Met Gala suena aún más divertida — ahí es donde los invitados obtienen una actuación musical de primera.

Pero la música también acompaña la llamada a la cena. Esta vez, fue la High and Mighty Brass Band de Nueva York que hizo los honores, serpenteando a través de los cócteles con tambores, trombones, una tuba y trompetas.

Luego, los invitados se dirigieron — lentamente — a la cena, donde disfrutaron de un menú del chef Kwame Onwuachi. La cena comenzó con ensalada de papaya piri piri, y continuó con pollo asado criollo con emulsión de limón, y pan de maíz con mantequilla de curry de miel y verduras a la barbacoa. ¿El postre? Fue un “brownie cósmico” con mousse dona espolvoreada.

Incluso las megaestrellas tienen que seguir las reglas. O más o menos. En las mesas de registro, justo después de la locura de la alfombra, se pedía amablemente a los invitados que entregaran sus teléfonos, para que se les colocara una cinta en las cámaras. ¿Algunos la quitaron más tarde, para tomar algunas fotos divertidas? Sí, lo hicieron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Para más cobertura del Met Gala 2025, visite https://apnews.com/hub/met-gala.

