AP Fotos: Diseñadora de modas nacida en Guatemala exhibe sus creaciones en Texas

Una modelo muestra un bolso durante un desfile de modas con textiles guatemaltecos, el viernes 12 de mayo de 2023, en Brownsville, Texas. Una diseñadora nacida en Guatemala combinó técnicas indígenas de tejido, diseño moderno de ropa y colorida historia de su país natal en una exhibición reciente en una pasarela de Texas. La presentación ofreció una muestra no sólo de la visión artística de Elena de León, sino un trabajo de madres guatemaltecas, incluidas algunas que viven en Estados Unidos y otras que se quedaron en su país para apoyar a sus familias. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

