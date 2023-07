Actores desconocidos explican sus motivos para declararse en huelga en Hollywood

La actriz Diany Rodríguez ayuda a los asistentes a registrarse en un mitin del sindicato SAG-AFTRA en Atlanta el 17 de julio de 2023. Rodríguez es una de las líderes de la huelga de la sección de Atlanta del sindicato y ve la huelga como "parte de un movimiento laboral más grande que estamos viendo en Estados Unidos". (Foto AP/R.J. Rico) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.