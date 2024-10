A sus 50 años, Hello Kitty tiene todo un imperio mexicano

Una fan del personaje japonés Hello Kitty muestra una medalla del personaje creado por Yuko Shimizu, durante la celebración del 50 aniversario, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (AP Photo/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty miran productos en un mercado callejero con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el sábado 5 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fanática del personaje japonés Hello Kitty camina después de cruzar la línea de meta en una carrera durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty toman fotografías en un café con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miriam Ramos, izquierda, Paulina Plascencia Cruz, centro, y Valeria Monroy celebran en el podio después de ganar una carrera durante la celebración del 50 aniversario del personaje japonés Hello Kitty, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fanática del personaje japonés Hello Kitty con unas botas de Kitty durante una visita a un café con temática del personaje en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un mesero atiende a los clientes en un café con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Trabajadores cantan Feliz Cumpleaños a una fan del personaje japonés Hello Kitty en un café con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (AP Photo/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty se toman fotografías en un café con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty compiten en una carrera, durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty salen a correr al inicio de una carrera como parte de las celebraciones por el 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan del personaje japonés Hello Kitty posa para una foto con una persona disfrazada de Hello Kitty en un mercado callejero en la Ciudad de México, el sábado 5 de octubre de 2024.(Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty compiten en una carrera, durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan del personaje japonés Hello Kitty muestra tatuajes y zapatos temáticos después de cruzar la línea de meta en una carrera durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una empleada de un café con temática de Hello Kitty prepara una bebida para fans del personaje japonés, en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty se preparan para una carrera, durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty compiten en una carrera durante la celebración del 50 aniversario de Kitty, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024.(Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan del personaje japonés Hello Kitty posa para fotografías en un café con temática de Hello Kitty en la Ciudad de México, el jueves 10 de octubre de 2024. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Comida con la forma del personaje japonés Hello Kitty en un mercado callejero en la Ciudad de México, el sábado 5 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty compiten en una carrera durante la celebración del 50 aniversario de Kitty, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan del personaje japonés Hello Kitty se toma una selfie antes de competir en una carrera, durante la celebración del 50 aniversario del personaje, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans del personaje japonés Hello Kitty saludan antes de una carrera, durante la celebración del 50 aniversario de Kitty, en la Ciudad de México, el domingo 13 de octubre de 2024. (AP Photo/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved