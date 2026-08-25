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Entrenador de ligas menores de los Padres de San Diego, liberado por ICE, informa la familia

Un coordinador de entrenadores de ligas menores de los Padres de San Diego, que fue detenido por agentes federales de inmigración en Texas quedó libre bajo fianza, informó su familia el martes.

El venezolano Oswaldo Pirela, quien vive en Arizona, ya estaba de regreso en casa con su familia tras su liberación el lunes, señaló su hermana Daniela Pirela. Los Padres también confirmaron que Pirela, coordinador de receptores en su sistema de ligas menores, ya no estaba bajo custodia.

“Nos complace que Oswaldo Pirela haya sido liberado bajo fianza y se haya reunido con su familia", enfatizó el club en un comunicado. "Por respeto a su privacidad y al asunto en curso, no haremos más comentarios por el momento”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Pirela en el Aeropuerto Internacional de El Paso el 16 de agosto, durante un viaje de trabajo. Los Padres tienen una filial de ligas menores en la ciudad, los Chihuahuas de El Paso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había informado previamente que Pirela llegó a Estados Unidos legalmente en 2014 y que “se quedó más tiempo del permitido” después de 2018.

Su familia ha cuestionado la versión de Seguridad Nacional y afirma que Pirela había solicitado y obtenido asilo.

El martes, el DHS indicó en un comunicado que Pirela fue liberado bajo fianza mientras se desarrollan los procedimientos de expulsión, y añadió que una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no “otorgan estatus legal”.

Pirela tuvo una breve carrera como jugador de ligas menores como receptor en la organización de los Rangers de Texas.

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Turbay es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

FUENTE: AP

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