Entra en vigor en Japón impopular reforma de ley imperial que refuerza sucesión masculina

ARCHIVO - La princesa japonesa Aiko saluda a los presentes desde el balcón durante una aparición pública con motivo del Año Nuevo, junto a su familia imperial, en el Palacio Imperial, el 2 de enero de 2026, en Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko, archivo) AP

Los cambios incluyen permitir la adopción de parientes varones lejanos, criados como plebeyos, para que se conviertan en miembros de la realeza y engendren futuros herederos, y permitir que las princesas conserven su estatus real después de casarse con plebeyos.

Pero la ley modificada impide que la muy popular hija del emperador Naruhito, la princesa Aiko, de 24 años, se convierta en su sucesora, y que sus posibles futuros hijos siquiera lleguen a ser miembros de la realeza.

Los detractores sostienen que las modificaciones discriminan a las personas por su origen familiar o su género y presionan a los miembros más jóvenes de la familia imperial para que tengan descendencia masculina.

La Agencia de la Casa Imperial ha indicado que los funcionarios están estudiando cómo aplicar las medidas.

La regla de sucesión exclusivamente masculina significa que la línea debe pasar al hermano menor del emperador, Akishino, y luego a su sobrino, el príncipe Hisahito, de 20 años. El siguiente en la línea después de él es el tío del emperador, de 90 años.

La ley reformada permite la adopción de descendientes varones solteros, de 15 años o más, de parientes imperiales lejanos —pero sólo por línea paterna— en una rama de la familia real.

El plan consiste en encontrar candidatos entre familias que renunciaron a su estatus real en 1947, lo que en ese momento buscaba aliviar la carga financiera de posguerra sobre la monarquía. Cuatro de esas 11 familias aún existen, pero están al menos a 36 generaciones de distancia de Naruhito desde que se separaron de un ancestro común por línea masculina hace 600 años, detallaron funcionarios.

Los esfuerzos del gobierno por asegurarse de que los miembros varones de la realeza estén produciendo emperadores varones han provocado críticas.

Académicos conservadores afirman que hay varios candidatos, pero hasta ahora nadie se ha presentado y muchos se muestran escépticos sobre si alguien se ofrecerá voluntariamente. Los expertos también plantean dudas sobre la falta de transparencia en el proceso de selección.

Las princesas pueden seguir siendo miembros de la realeza tras casarse, pero con condiciones

Antes, las princesas que se casaban con un plebeyo tenían que renunciar a su estatus real y abandonar la familia imperial. La última que lo hizo, aunque de manera voluntaria, fue Mako, una de las dos sobrinas de Naruhito, quien se casó con su novio de la universidad en 2021 y se mudó a Estados Unidos, donde él se convirtió en abogado.

Cinco princesas solteras, entre ellas Aiko y su prima Kako, de 31 años, ahora pueden elegir si permanecen como miembros de la realeza si se casan.

El cambio busca evitar que las mujeres de la realeza se marchen, permitiéndoles continuar con su trabajo y ayudar en las funciones oficiales a medida que el linaje imperial envejece y disminuye.

Pero los expertos señalan que el efecto será limitado porque la ley no otorga estatus real a sus futuros esposos e hijos.

La medida plantea muchas preguntas y preocupaciones. Entre ellas están los rituales de boda, dónde deberían vivir las princesas después de contraer matrimonio y si los esposos o los hijos pueden acompañarlas en funciones oficiales. Los expertos dicen que su principal inquietud es la posibilidad de que algunos derechos civiles de los esposos plebeyos y de sus hijos puedan verse restringidos, como ocurre con los miembros de la realeza.

Impedir que los esposos y los hijos tengan estatus real es claramente un intento de evitar la sucesión por línea materna, afirmó Hideya Kawanishi, profesor de la Universidad de Nagoya y experto en monarquía.

“Encontraremos todo tipo de problemas que son incoherentes”, subrayó.

Gente sale a las calles para hacer campaña por la sucesión de Aiko

Todos los periódicos generalistas, salvo uno, han criticado las revisiones, y las encuestas de medios muestran que una gran mayoría del público apoya a las monarcas mujeres o la sucesión por línea materna.

El influyente caricaturista Yoshinori Kobayashi, que ha escrito cómics políticos y apoya a las monarcas mujeres y la sucesión por línea materna, califica la reforma la ley de inconstitucional y tiene previsto presentar una demanda contra el gobierno.

En las últimas semanas, japoneses —en su mayoría conservadores que son admiradores de Aiko u opositores a la sucesión por línea masculina— han salido a las calles, y su movimiento está creciendo.

A comienzos de octubre, cientos de personas marcharon en el centro de Tokio para hacer campaña por los derechos de sucesión de Aiko y pedir otra revisión de la ley.

“¡Aiko-sama como príncipe heredero!”, coreaban.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP