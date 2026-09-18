Enojo en Jamaica por acuerdo para aceptar migrantes expulsados de EEUU

El trato fue firmado el 10 de junio por Washington y Kingston, que esta semana terminó de elaborar normas destinadas a apaciguar la indignación pública al respecto. El convenio permite que el gobierno del presidente Donald Trump envíe a la isla a migrantes no jamaicanos en ruta hacia sus países de origen.

De esta forma, Jamaica se suma a casi 30 naciones que han aceptado recibir a migrantes expulsados por Estados Unidos. El opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP, por sus siglas en inglés), de centroizquierda, junto con organizaciones cívicas, comentaristas y miembros de la diáspora jamaicana, exige que el gobernante Partido Laborista de Jamaica —de tendencia conservadora— vaya más allá de las normas de esta semana y divulgue los detalles del acuerdo.

Funcionarios del PNP dicen que les preocupan las presiones sobre los recursos y la seguridad nacional, y las protecciones de derechos humanos para los migrantes. También han manifestado temores de que Jamaica pueda incurrir en costos inesperados o recibir a personas con antecedentes penales.

“Simplemente no confiamos en lo que el gobierno está diciendo”, expresó el obispo Alvin Bailey, líder de una alianza de iglesias evangélicas.

Los ministerios de Seguridad Nacional y de Asuntos Exteriores de Jamaica han señalado que las nuevas normas estipulan que Estados Unidos asumirá el costo del acuerdo y no enviará a ningún migrante con antecedentes penales.

Kingston dice también que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU atenderá las necesidades de los migrantes mientras estén en el país.

El portavoz del PNP en materia de seguridad nacional, Fitz Jackson, sostuvo que los ciudadanos deberían saber a qué se ha comprometido su país. El documento que detalla el acuerdo también requiere la aprobación del Parlamento, añadió.

“A los jamaicanos se les está pidiendo que confíen en un documento secreto que afecta su seguridad, sus comunidades y sus servicios públicos”, declaró Jackson.

La ministra de Asuntos Exteriores, Kamina Johnson Smith, indicó que Washington se opone a que los detalles se hagan públicos. El Departamento de Estado dijo que no comentaba sobre comunicaciones con otros gobiernos.

“Por lo general, ellos no han divulgado sus acuerdos, y no han aceptado divulgar este”, manifestó Johnson Smith.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP