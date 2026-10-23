Energía nuclear en el mundo podría triplicarse para 2060, dice agencia de la ONU

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ARCHIVO - La central nucleoeléctrica de Constellation en Three Mile Island, conocida como Crane Clean Energy Center, cerca de Middletown, Pensilvania, el 25 de junio de 2025. (AP Foto/Ted Shaffrey/Archivo) AP

Rafael Grossi señaló en el informe anual del Organismo Internacional de Energía Atómica ante la Asamblea General de la ONU que esto estará impulsado por la electrificación, los centros de datos y “el apetito de las empresas tecnológicas por una energía fiable y libre de carbono”.

La energía nuclear es vista por un número creciente de países como clave para mejorar su seguridad energética, indicó, y subrayó que está a la par de la energía solar y que es “más segura que cualquier otra opción”.

“En 2025, más de 400 reactores en operación en más de 30 países produjeron el 10% de la electricidad mundial y una cuarta parte de su electricidad baja en carbono”, afirmó el director general del OIEA. “Más de 60 nuevos reactores están en construcción y las proyecciones de capacidad nuclear futura han cambiado de manera drástica al alza”.

Además del creciente uso de la energía nuclear con fines pacíficos, Grossi habló sobre los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, las “amenazas sin precedentes para la seguridad nuclear” derivadas de la guerra en Ucrania, y reportes preocupantes de que otros países —a los que no nombró— están hablando de desarrollar armas nucleares.

Sobre Irán, cuyos sitios nucleares fueron atacados por Estados Unidos el año pasado antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra el 28 de febrero, Grossi dijo a los países miembros de la ONU que ya se ha realizado el trabajo técnico necesario para un acuerdo diplomático.

“Insto a las partes a redoblar sus esfuerzos para acordar una solución diplomática que incluya el papel indispensable de verificación del OIEA, sin el cual ningún acuerdo puede ser sostenible”, expresó. “Los inspectores del OIEA deben poder regresar a Irán con rapidez. Eso requiere volver a la mesa de negociaciones”.

Corea del Norte, donde el mandatario Kim Jong Un tiene un programa nuclear en expansión sin ninguna supervisión del OIEA, “se erige como un duro recordatorio de las consecuencias cuando se cruzan líneas rojas” en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben la producción de armas nucleares, comentó Grossi. En Ucrania, destacó la central nucleoeléctrica de Zaporiyia, y afirmó que sigue “en una posición precaria”, con pérdidas frecuentes de suministro eléctrico, reservas limitadas de diésel de respaldo “y actividad militar que amenaza a la planta y a las personas que trabajan allí”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP