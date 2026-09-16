Encuesta: Estadounidenses preocupados por masiva construcción de centros de datos

“Fue interesante ver cuántos estaban apareciendo”, recordó Tapia, un republicano de 30 años de Arlington, Virginia, que trabaja en defensa e iniciativas de política en educación superior. Declaró que los centros de datos aportan una valiosa capacidad de cómputo que puede ayudar a Estados Unidos a competir con otras naciones, pero también le preocupa cuánta electricidad consumen.

Al igual que Tapia, los estadounidenses se han mostrado más preocupados por los impactos ambientales de la inteligencia artificial durante el último año, según una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago.

Los datos del sondeo indican que el 53% de los estadounidenses están “extremadamente” o “muy” preocupados por los impactos ambientales de la inteligencia artificial, un aumento frente al 41% del año pasado. Los demócratas impulsan gran parte del incremento de la preocupación ambiental, pero la encuesta también revela inquietudes más amplias sobre el impacto local de los centros de datos, que alimentan la IA y la computación en la nube.

“Estamos llevando a cabo un experimento masivo en tiempo real, y no creo que haya forma de dar marcha atrás. El cambio da miedo, y creo que parte de eso se está reflejando aquí”, indicó Michael Greenstone, quien dirige el instituto de la Universidad de Chicago que colaboró en la encuesta.

Hay miles de centros de datos en Estados Unidos y hay más en planificación. Entre ellos hay centros más pequeños y convencionales que existen desde hace décadas, así como otros más grandes que se están construyendo para atender las necesidades adicionales de procesamiento de la inteligencia artificial. Virginia y Texas tienen la mayor cantidad de instalaciones actualmente en operación, y otros principales contendientes incluyen California, Ohio y Nueva York.

Aunque el 87% de los centros de datos existentes están en zonas urbanas, la mayoría de los nuevos centros están planificados para áreas rurales, según un análisis del Pew Research Center.

“Creo que se están tomando decisiones para beneficio de las grandes corporaciones y no para beneficio de la comunidad", señaló Nancy Antunes, una demócrata jubilada de 60 años de Waltham, Massachusetts.

Un informe reciente de la Universidad de las Naciones Unidas pronosticó que la huella ambiental de los centros de datos crecerá rápidamente a medida que la IA se adopte de forma más amplia.

Los demócratas están cada vez más preocupados por las consecuencias ambientales de la IA. Cerca de dos tercios de los demócratas dicen estar “extremadamente” o “muy” preocupados por cómo la IA afectará al medio ambiente, encontró la encuesta, frente a aproximadamente la mitad en 2025. En contraste, cerca de la mitad de los independientes y alrededor de 4 de cada 10 republicanos están muy preocupados por el impacto ambiental de la IA.

En general, los estadounidenses están más preocupados por el impacto ambiental de la IA que por otras industrias con una huella ambiental considerable. Solo alrededor de 30% están muy preocupados por el impacto de la producción de carne o de los viajes en avión.

Apoyo a límites sobre los nuevos centros de datos

Aunque las preocupaciones por los impactos ambientales son mayores entre los demócratas, existe una sensación generalizada de recelo ante un auge rápido de centros de datos.

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses apoyan limitar la cantidad de nuevos centros de datos que se pueden construir, incluidos la mayoría de los demócratas y los republicanos.

“Los centros de agua usan mucha agua y se la quitan a otras cosas como la agricultura y lugares que realmente la necesitan, y personas que realmente la necesitan”, apuntó Gedeon Kebede, un estudiante de informática de 21 años, demócrata de Cincinnati, Ohio.

Una mayoría de los estadounidenses está “extremadamente” o “muy” preocupada por el impacto de los centros en los precios de la electricidad o en el suministro de agua en las comunidades donde se construyen.

El uso de agua de los centros para enfriar chips y computadoras es “modesto a nivel nacional, pero potencialmente decisivo a nivel local”, escribió en un correo electrónico Fengqi You, ingeniero de sistemas energéticos de la Universidad de Cornell. Aunque los centros no son los mayores consumidores de agua del país, un solo campus grande aún puede generar presión sobre un área municipal pequeña.

Los centros también funcionan con cantidades enormes de electricidad, en particular los más grandes, lo que aumenta las preocupaciones sobre de dónde provendrá esa energía. Los centros podrían representar el 11,8% del consumo de electricidad de Estados Unidos para 2030, según un informe del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley.

“Estamos hablando de construir infraestructura eléctrica a una escala de ciudades enteras o, en algunos casos, de estados enteros solo para atender a un centro de datos”, afirmó Erik Nordman, director del Instituto de Servicios Públicos de la Universidad Estatal de Michigan.

Aproximadamente dos tercios de los adultos en Estados Unidos apoyan exigir que los centros utilicen fuentes de energía limpia, como la eólica o la solar, para cubrir sus necesidades de electricidad. Cerca del 80% de los demócratas respaldan esto, junto con el 56% de los republicanos.

Aun así, algunos estadounidenses dicen que las preocupaciones sobre los centros se sienten lejanas. Mary Fisher, de 68 años, no ha visto que aparezca ninguno en su vecindario de Jacksonville, Florida.

“No es algo con lo que me he topado como fuente de preocupación", sostuvo Fisher, quien está jubilada y se identifica como republicana.

Los republicanos ven más beneficios en los centros de datos que los demócratas

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos dice que los centros de datos son “extremadamente” o “muy” beneficiosos en lo que respecta al avance tecnológico, y cerca del 20% dicen lo mismo sobre la creación de empleo. Muchos adultos dicen que los centros de datos son “algo” beneficiosos o no están seguros, mientras que alrededor de una cuarta parte afirma que “no son muy” o “no son en absoluto” beneficiosos para el avance tecnológico, y cerca de un tercio no ve un beneficio para la creación de empleo.

“Veo un enorme aumento en el número de trabajadores temporales de la construcción que están llegando a las zonas, lo cual es de vital importancia para la economía de Estados Unidos”, aseguró Tapia, el defensor de la educación superior.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a ver los beneficios de los centros de datos. Pero alrededor de 3 de cada 10 republicanos aún creen que los centros “no son muy” o “no son en absoluto” beneficiosos para mejorar la infraestructura y crear empleo.

Kebede, el estudiante de informática, dijo que se siente presionado a usar inteligencia artificial. A pesar de sus preocupaciones en torno a la tecnología, todavía quiere ser un candidato competitivo para los empleos del futuro.

“Creo que mucha gente simplemente siente que esto es en gran medida una burbuja", destacó Kebede. "En última instancia, cuando reviente, va a ser muy perjudicial para todos, aunque hayas sido entusiasta de la IA o no”.

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La encuesta AP-NORC a 3.424 adultos se realizó del 6 al 24 de julio de 2026, utilizando una muestra combinada de entrevistas del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos, y entrevistas de paneles en línea de participación voluntaria. El margen de error muestral para todos los encuestados es de más o menos 2,2 puntos porcentuales. El panel AmeriSpeak se recluta de manera aleatoria mediante métodos de muestreo basados en direcciones, y posteriormente los participantes fueron entrevistados en línea o por teléfono. Para incorporar la muestra no probabilística, NORC utilizó la calibración TrueNorth, un enfoque híbrido innovador de calibración desarrollado en NORC para tener en cuenta explícitamente el posible sesgo asociado con la muestra no probabilística.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP