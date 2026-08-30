En el debut de Leonardo Ponzio como técnico, River Plate vence 3-2 a Banfield en liga argentina

Thiago Almada, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022, convirtió un penal para su primer gol con la camiseta de River tras llegar procedente del Atlético de Madrid a mediados de mes.

Sebastián Driussi marcó el primer gol millonario a los 31 minutos, Almada amplió la cuenta a los 40 y Ángel Correa facturó el tercero a los 68. Los goles de Bruno Sepúlveda a los 63 y 83 le pusieron tensión extra al duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Con Ponzio en el banquillo, River ofreció un rendimiento eficaz y vistoso por momentos. Otrora mediocampista del equipo, Ponzio asumió las riendas tras la salida de Eduardo Coudet, precipitada por la eliminación en una tanda de penales contra el club colombiano Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Era súper importante sumar de a tres después del golpe duro de la eliminación de la copa. Teníamos que seguir”, dijo Correa.

“El Chacho armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él que la estará pasando mal", añadió.

Se permitió la presencia de unos 7.000 hinchas de River en el estadio Florencio Sola.

Los visitantes jugaron una gran primera parte. Lograron profundidad y pudieron plasmar los ataques en goles.

Después de varias incursiones en el área local, se rompió el cerrojo verdiblanco tras una buena combinación entre Driussi y Correa. Driussi definió de volea de derecha.

El segundo riverplatense llegó por un penal que le cometieron a Almada. El propio atacante pateó la pena máxima y el portero Diego Rodríguez logró despejar. La ejecución se hizo otra vez por invasión. En la segunda ocasión, Almada cambió de palo y acertó con un fuerte remate.

En el segundo tiempo, Banfield consiguió el descuento. Sepúlveda, desde el banco de suplentes, cabeceó un rebote dado por el arquero de River Santiago Beltrán en el área chica.

Los riverplatenses lograron neutralizar el ímpetu de los locales con la diana de Correa.

Más tarde se jugaban estos partidos: Argentinos Juniors-Aldosivi, Independiente de Avellaneda-Gimnasia (Mendoza), Independiente Rivadavia-Racing.

El viernes, Boca Juniors derrotó por 1-0 a Lanús en el regreso a La Bombonera de los xeneizes después de tres partidos como locales en el estadio de Huracán.

Otros resultados: Unión 4, Sarmiento 1 (viernes); Deportivo Riestra 1, Vélez Sarsfield 1; Rosario Central 1, Gimnasia (La Plata) 2; Huracán 1, Estudiantes (Río Cuarto) 1; Atlético Tucumán 0, Belgrano 0; Talleres 0, Central Córdoba 0 (sábado).

Posiciones: Grupo A: Vélez, Instituto 13 puntos; Gimnasia (M) 12; Defensa 11; Independiente, Unión, Newell’s, Boca 10; Riestra, Platense 8; Lanús, San Lorenzo, Central Córdoba 7; Estudiantes 6; Talleres 5.

Grupo B: Argentinos 13 puntos; Sarmiento, Gimnasia (LP) 12; Belgrano, Tigre, Rosario Central 11; Atl. Tucumán 10; Huracán, Barracas 9; Ind. Rivadavia 8; River, Banfield 7; Estudiantes (RC) 6; Racing 5; Aldosivi 2.

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FUENTE: AP