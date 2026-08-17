Empresa energética de Ucrania reporta graves daños tras 13 ataques rusos en una semana

La gente se detiene para guardar un minuto de silencio nacional en memoria de los soldados caídos en la guerra con Rusia, en Kiev, el lunes 18 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Rusia ha golpeado repetidamente la red eléctrica ucraniana desde su invasión total hace más de cuatro años. Moscú espera minar la voluntad de lucha de Ucrania al privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente durante los crudos meses de invierno.

Funcionarios ucranianos, que afirman que Rusia ha utilizado el invierno como arma, temen que Moscú también mantenga su campaña durante el próximo invierno.

Drones y misiles rusos impactaron instalaciones en varias regiones del país, y un activo fue alcanzado varias veces durante la semana, señaló Naftogaz, al informar de graves daños en equipos y en la capacidad de producción. Ningún empleado resultó herido en los ataques, indicó la empresa.

Los movimientos de tropas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (780 millas) se han visto en gran medida estancados por drones y robots, de modo que tanto Rusia como Ucrania están ampliando sus campañas aéreas y diseñando nuevas armas de largo alcance.

Ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia mataron a siete personas, mientras que cuatro civiles murieron en Ucrania tras ataques de las fuerzas de Moscú, informaron funcionarios el lunes al recopilar los ataques ocurridos durante la noche.

Ucrania dependió en gran medida de la ayuda militar extranjera tras la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, pero ha incrementado gradualmente su potencia de fuego producida en el país. El domingo lanzó una andanada de más de 800 drones de largo alcance contra Rusia.

Ucrania también ha atacado con éxito almacenes propiedad de Wildberries, el principal minorista en línea de Rusia, a una distancia de hasta 2.000 kilómetros (1.242 millas) de la frontera ucraniana.

Las fuerzas rusas han golpeado cada vez más edificios de apartamentos, puertos, escuelas y hospitales, entre otros objetivos urbanos, y han matado a cerca de 17.000 civiles, según Naciones Unidas. La cifra de 437 civiles ucranianos muertos en julio fue un 70% más alta que en el mismo mes de 2025, indicó la semana pasada, a medida que se intensificaban las andanadas de Rusia.

Rusia ha aprovechado la grave escasez de interceptores de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania, que son la única forma de contrarrestar los misiles balísticos.

Pero Kiev está innovando con rapidez: Ucrania ahora desarrolla su propio misil balístico para responder a Rusia y trabaja con países europeos en el desarrollo de más defensas aéreas antibalísticas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP