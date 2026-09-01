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Empleadores en EEUU publicaron ligeramente más vacantes de empleo en julio

WASHINGTON (AP) — Los empleadores publicaron ligeramente más vacantes de empleo en julio, mostrando que el mercado laboral estadounidense se mantiene sólido frente a los mayores costos que están presionando los presupuestos de los hogares.

Las vacantes de empleo en Estados Unidos subieron a 7,27 millones en julio, frente a una cifra revisada de 7,18 millones en junio, informó el Departamento de Trabajo el martes.

La Encuesta de Vacantes de Empleo y Rotación Laboral del departamento también mostró que los despidos disminuyeron. Pero también bajó el número de personas que renunciaron a sus trabajos, una señal de confianza en sus perspectivas.

El mercado laboral estadounidense dista mucho de estar en auge, pero avanza a paso lento pese al shock energético provocado por los combates con Irán, que ha presionado los presupuestos familiares.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales— añadieron un promedio de 61.000 empleos netos al mes. La cifra —que se vio lastrada por pérdidas de empleo en febrero y julio— no impresiona. Pero supone una mejora respecto de 2025, cuando el crecimiento del empleo se situó por debajo de 10.000 al mes —la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002—, ya que el efecto persistente de las altas tasas de interés y la incertidumbre causada por los aranceles desalentaron a las empresas a contratar.

Pero si los empleadores en Estados Unidos no están contratando mucho, al menos tampoco están despidiendo mucho. La tasa de desempleo se mantiene en un bajo 4,1%, y el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo ha sido bajo semana tras semana.

Analistas vaticinan que el gobierno reportará el viernes que los empleadores añadieron 65.000 puestos el mes pasado y que la tasa de desempleo subió ligeramente a 4,2%, según la encuesta realizada por la firma de datos FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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