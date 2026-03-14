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Empeora función renal de expresidente brasileño Bolsonaro, se estabiliza neumonía, dice hospital

SAO PAULO (AP) — La función renal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro empeoró en la unidad de cuidados intensivos a la que fue trasladado horas antes, informó el sábado un hospital de la capital, Brasilia. El exmandatario de 70 años también tiene neumonía y los médicos afirman que su situación médica es grave, pero estable.

Bolsonaro fue trasladado el viernes al Hospital DF Star desde la prisión donde cumple una condena de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado en 2023. El hospital también indicó en un comunicado que ha tenido un aumento de los marcadores inflamatorios desde que comenzó el tratamiento.

El expresidente, que gobernó entre 2019 y 2022, fue ingresado en el hospital tras presentar fiebre alta, bajo nivel de oxígeno, sudoración y escalofríos. Los exámenes confirmaron bronconeumonía, un tipo de neumonía, probablemente causada por aspiración.

El exmandatario fue trasladado desde la sede local de la Policía Federal a una celda más grande en enero, pero sus familiares han pedido repetidamente al Supremo Tribunal Federal de Brasil que le permita cumplir la condena bajo arresto domiciliario. Sostienen que ha recibido atención médica insuficiente.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en múltiples ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018. Se espera que uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, se postule para presidente a finales de este año para enfrentar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lamentablemente tenemos que aprender a vivir con esto. No es la primera, la segunda ni la tercera vez que mi padre es hospitalizado por los problemas derivados de la puñalada. Está estable, no mejoró, pero está estable”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas en Brasilia.

Jair Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen encabezar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado democrático de derecho. Ha negado haber cometido delito alguno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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