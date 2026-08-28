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Emiten "alerta roja" por pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser letales

LA HAYA, Países Bajos (AP) — Un instituto neerlandés especializado en adicción a las drogas y salud mental advirtió el viernes sobre pastillas de éxtasis potencialmente mortales con forma de la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta fotografía sin fecha, facilitada por el Instituto Trimbos de Salud Mental y Adicciones, muestra pastillas que llevan la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una cara y, en la otra, las inscripciones NL y Trump grabadas en la superficie. (Instituto Trimbos de Salud Mental y Adicciones vía AP)
Esta fotografía sin fecha, facilitada por el Instituto Trimbos de Salud Mental y Adicciones, muestra pastillas que llevan la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una cara y, en la otra, las inscripciones "NL" y "Trump" grabadas en la superficie. (Instituto Trimbos de Salud Mental y Adicciones vía AP) AP

El respetado Instituto Trimbos indicó que varias de las pastillas han sido entregadas recientemente en una red de centros que analizan drogas para los usuarios antes de que las consuman.

“Por ningún motivo usen estas pastillas”, advirtió el instituto.

Difundió una foto de las pastillas, que muestran una representación de la cabeza de Trump en un costado y, en el otro, las siglas “NL” y la palabra “Trump” estampadas en la superficie, a ambos lados de una línea vertical. En una de las pastillas el rostro del mandatario es verde y en la otra es amarillo.

En una “Alerta Roja” publicada en su sitio web y en redes sociales, el instituto alertó que contienen una alta concentración de una sustancia química llamada PMMA, o para-metoximetanfetamina, similar al MDMA, el ingrediente activo de las pastillas de éxtasis.

Sin embargo, el PMMA actúa más lentamente que el MDMA, y eso podría llevar a los usuarios a tomar más porque creen que la primera pastilla no funcionó, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, señaló el instituto. Dijo también que el consumo de estas pastillas “puede provocar calor excesivo con consecuencias posiblemente mortales”.

La portavoz Anniek Groothuis manifestó que el instituto no tiene reportes de casos de enfermedad grave ni de muertes entre personas que pudieran haber consumido la droga.

“No tenemos conocimiento de ninguna víctima en la que se haya encontrado PMMA en la sangre”, le dijo Groothuis a The Associated Press.

Producir, vender y consumir éxtasis es ilegal en los Países Bajos, pero de todas formas su uso está muy extendido, en particular en clubes y festivales de música. Un informe gubernamental de 2024 indicó que unas 550.000 personas consumieron la droga en un año.

No es la primera vez que aparecen pastillas de éxtasis con la forma de la cabeza de Trump. En 2017, la policía alemana incautó miles de tabletas naranjas con forma del mandatario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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