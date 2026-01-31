americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Embajadora de EEUU para Venezuela llega a Caracas para reapertura de misión tras 7 años de ruptura

CARACAS (AP) — Casi un mes después de la acción militar estadounidense que depuso al expresidente venezolano Nicolás Maduro, la embajadora Laura Dogu arribó el sábado a Caracas para la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en el país sudamericano, marcando un hito en la recuperación paulatina de las relaciones bilaterales rotas siete años atrás.

“Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar”, confirmó en un mensaje en X de la embajada estadounidense en Caracas y adjuntó fotografías de la diplomática al descender del avión en el aeropuerto de Maiquetía.

Caracas y Washington rompieron relaciones bilaterales en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego que el presidente Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

El canciller venezolano Yván Gil precisó en su cuenta de Telegram que recibieron a la enviada de Estados Unidos en el marco de la agenda conjunta “orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional”.

El paso previo en el deshielo de las relaciones bilaterales fue la visita el 9 de enero de una delegación del gobierno de Trump a Caracas que evaluó condiciones “técnicas y logísticas” relacionadas al cumplimiento de funciones diplomáticas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después del depuesto mandatario y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo anteriormente que la reapertura de embajadas “nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro”.

Dogu, quien también ha sido embajadora en países como Nicaragua y Honduras, llegó a la capital venezolana un día después que la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proyecto de ley de amnistía para la liberación masiva de presos por motivos políticos. Dicha ley había sido una de las principales exigencias de la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo”, dijo Rodríguez.

Días después de la intervención militar estadounidense, el gobierno de Rodríguez había ofrecido la liberación de un número importante de presos como gesto para consolidar la paz. Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó que hasta el miércoles 302 personas habían sido excarceladas y 711 permanecen detenidas por razones políticas. Pero el gobierno señala más de 600 liberaciones.

El oficialismo no admite que existan “presos políticos”, pues acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

El viernes, poco después del anuncio sobre la ley de amnistía, Estados Unidos confirmó a través del canal de X de su embajada, la liberación de “todos los ciudadanos estadounidenses —de los que se tenía conocimiento— que se encontraban detenidos en Venezuela”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: Depende del gobierno cubano

Rusia se desentiende de la crisis petrolera en Cuba: "Depende del gobierno cubano"

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : Tu padre fue un asesino y racista

Activistas cubanos increpan en Sevilla a Aleida Guevara : "Tu padre fue un asesino y racista"

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Díaz-Canel desafía a Trump y anticipa la respuesta de Cuba al bloqueo del petróleo

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein. (AP foto/Jon Elswick)

Surgen nombres famosos y detalles de investigaciones previas en los últimos archivos de Epstein

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter