Embajador EEUU: asedio de colonos a casas palestinas en Cisjordania es un "horrible acto de terror"

Soldados israelíes hacen guardia junto a colonos frente a viviendas palestinas que estos bloquearon en la localidad de Qusra, al sur de Nablus, en la ocupada Cisjordania, el 12 de agosto de 2026. (AP Foto/Nidal Eshtayeh) AP

De acuerdo con autoridades locales y familiares, desde el domingo, los colonos se han concentrado en las inmediaciones de la casa, situada en la aldea de Qusra, y han hostigado a quienes se encontraban en el interior, desafiando los esfuerzos del ejército israelí por calmar la situación.

Un grupo formado por hasta varias decenas de hombres ha lanzado piedras, ha tratado de derribar un muro de piedra cercano y ha impedido que los habitantes salgan pese a que se les están acabando los suministros.

El dueño del inmueble, Lou Ridi, dijo a The Associated Press por teléfono desde su casa en Ohio que su hermano de 48 años y su sobrino, que se han atrincherado en la vivienda para defenderla, no habían podido salir y llevaban varios días sin acceso a comida ni agua.

El jueves por la mañana, Qusai Abu Rida, hermano del propietario, indicó que él y su hijo adolescente habían sido evacuados por el ejército de Israel. No está claro qué ocurrirá con la propiedad ni con al menos otra que también ha sido atacada.

Las tropas israelíes intervinieron en los últimos días para tratar de restablecer el orden. El ejército explicó que durante la madrugada del jueves sus efectivos desmantelaron “dos asentamientos ilegales” en las afueras de Qusra y de una aldea cercana, y detuvieron a un israelí. Además se desplegaron más soldados en la zona, que está a unos 16 kilómetros (10 millas) de la ciudad palestina de Nablus, para “llevar a cabo misiones defensivas y patrullas”, agregó.

Reporteros en las afueras de Qusra dijeron que las carreteras de acceso a la aldea estaban cerradas. La policía israelí no respondió a preguntas sobre la detención de algún civil israelí.

Los palestinos y la oposición israelí acusan al gobierno conservador del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de hacer la vista gorda a los ataques de colonos a palestinos, mientras los enfrentamientos aumentaban en los últimos años.

La publicación de Huckabee en X fue una reprimenda inusualmente contundente por parte de un funcionario de Estados Unidos, aun cuando defendió la respuesta del ejército israelí. Huckabee es un aliado de larga data del movimiento de colonos de Israel y en el pasado ha expresado apoyo al control israelí sobre la Cisjordania ocupada, al tiempo que condenaba la violencia de los colonos.

Imágenes de cámaras de seguridad domésticas del jueves por la mañana parecían mostrar a unos pocos colonos aún escondidos junto a un muro de piedra dañado cerca de la casa.

Ridi afirmó que los colonos llevaban meses hostigando su vivienda antes de que la situación se agravara en los últimos días, y sostuvo que le habían cortado el agua y la electricidad y arrojado piedras, causando daños a la propiedad, así como a por lo menos otra casa en la zona.

“Somos prisioneros en nuestra propia casa, rehenes en nuestra propia casa”, manifestó.

El mes pasado, una mezquita en Qusra fue incendiada en otro presunto ataque de colonos. El incidente se produjo tras la muerte de un colono israelí, que desencadenó una ola de violencia que dejó dos soldados y cuatro aldeanos palestinos muertos.

Los colonos han estado levantando más asentamientos en un esfuerzo que muchos en la comunidad internacional han condenado por considerar que busca desmantelar cualquier esperanza de establecer un Estado palestino en la Cisjordania ocupada.

Los palestinos reclaman Cisjordania, capturada por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967, como parte de un futuro Estado. Muchos colonos y sus partidarios afirman que toda la zona debería pertenecer a Israel por razones históricas, religiosas y de seguridad.

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Los periodistas de The Associated Press Sam Mednick y Giovanna Dell'Orto en Jerusalén, y Koral Saeed en Herzliya, Israel, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP