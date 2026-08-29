Elversberg vence al Leverkusen en su primer partido en la Bundesliga

Cole Campbell del Elversberg celebra tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen el sábado 29 de agosto del 2026. (Harald Tittel/dpa via AP) AP

En otros partidos, hubo nuevas derrotas para el Tottenham, que ha gastado a manos llenas, en la Liga Premier, y para la Fiorentina en la Serie A.

El delantero estadounidense Cole Campbell anotó en su primer partido de liga con el Elversberg, que estuvo cerca de dejar escapar una ventaja de tres goles.

Elversberg, una localidad de 13.000 habitantes en el estado suroccidental alemán de Sarre, albergaba su primer partido de la Bundesliga y después de apenas nueve minutos ya tenían goles de Lukas Petkov y Campbell.

David Mokwa amplió la ventaja de los locales justo al inicio de la segunda mitad, pero Patrik Schick recortó distancias con un gol de tacón a los 77 minutos y Christian Kofane anotó al comienzo del tiempo añadido y que generó nerviosismo.

Elversberg, que jugaba en la cuarta categoría en el 2022, terminó subcampeón de la segunda división alemana la temporada pasada para lograr el ascenso a la Bundesliga por primera vez.

El Leverkusen ganó el doblete de liga y copa mientras se mantuvo invicto en 2024.

En otros partidos, el Borussia Dortmund, subcampeón la campaña anterior, inició su temporada con una victoria 1-0 sobre el Hamburger. El delantero del Dortmund Samuele Inácio fue expulsado al 77 por una entrada peligrosa, apenas tres minutos después de ingresar desde el banquillo.

Rocco Reitz anotó contra el club de su infancia —y el equipo que dejó en el verano— para ayudar al Leipzig a vencer 3-0 al Borussia Monchengladbach.

Los Spurs vuelven a hundirse en la Premier

La notable ola de gasto veraniego del Tottenham, de 400 millones de dólares, ha producido hasta ahora cero puntos y cero goles.

El Tottenham perdió 2-0 en casa ante el Newcastle, una semana después de haber sido destrozado 3-0 ante el Brentford.

El Liverpool y el nuevo entrenador Andoni Iraola también siguen buscando su primera victoria después de que el equipo consiguiera otra vez un empate agónico, esta vez para rescatar un 2-2 contra el Nottingham Forest en Anfield.

En contraste, el recién ascendido Hull suma el máximo de puntos después de dar continuidad a la victoria del fin de semana pasado sobre el Manchester United con un triunfo 1-0 en Coventry.

Celebraciones del 100º aniversario de la Fiorentina arruinadas

El centenario de la Fiorentina quedó empañado por otra dura derrota 3-0 en casa ante el Frosinone.

Eso ocurrió cinco días después de una paliza 4-0 a manos de la Roma.

Los suplentes de la Juventus fueron decisivos en una victoria 2-0 sobre el Parma para unirse al AC Milan con un pleno de seis puntos. Nico González y Teun Koopmeiners anotaron pocos minutos después de ingresar desde el banquillo.

Thauvin alcanza el centenar de goles en la Ligue 1

El capitán del Lens, Florian Thauvin, marcó su gol número 100 en la Ligue 1, pero el subcampeón del año pasado perdió 2-1 en Estrasburgo.

Thauvin abrió el marcador con un penal a los 38 minutos, pero el Estrasburgo le dio la vuelta tras el descanso con un doblete del joven Gessime Yassine.

El Lyon fue frenado con un empate 1-1 en casa por el Le Havre.

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FUENTE: AP